Empresarios hondureños y españoles exploran mercados

Tegucigalpa

Un grupo de empresarios hondureños y españoles se reunieron en Tegucigalpa para explorar áreas de colaboración que podrían beneficiar a empresas de los dos países.

El encuentro empresarial con el consejero Comercial de España, acreditado en Guatemala, Bernardo de Lizaur, fue promovido por el embajador español en Tegucigalpa, Diego Nuño García.

El diplomático dijo a EFE que el evento obedece al hecho de que “cada vez hay una inversión latinoamericana más importante en España” y que es “una tendencia que cada año se va reforzando”.

Agregó que ha dado la casualidad que el año pasado el ICEX español publicó que Honduras fue el segundo inversor latinoamericano en España, después de México, lo que se debió a una inversión de tipo puntual, la compra del Banco Atlántida, hondureño, de un banco español.

“Creemos que realmente es algo de interés de muchos empresarios con los que he podido hablar, que me han preguntado sobre posibilidades de invertir en España, entonces he llegado a la conclusión que sería bueno organizar un evento para que podamos distribuir esta información a los empresarios interesados”, subrayó.

Indicó además que los empresarios hondureños han mostrado interés en conocer al consejero comercial para entablar una relación, y que luego hay que pensar que muchas empresas españolas están dirigidas por hondureños.