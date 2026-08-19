Precio del dólar este miércoles 19 de agosto en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 19 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).
Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8368 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 26.9710 lempiras, reflejando un ajuste al alza en la cotización de la divisa estadounidense.
Respecto al martes 18 de agosto, la compra aumentó 0.0063 lempiras, al pasar de 26.8305 a 26.8368. La venta también subió 0.0063 lempiras, desde 26.9647 hasta 26.9710.
El tipo de cambio oficial del BCH sirve como referencia para distintas operaciones financieras y comerciales en Honduras. Sus variaciones pueden incidir en actividades como las importaciones y en el valor de las remesas recibidas por miles de familias.
¿Dónde comprar dólares en Honduras?
El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH), mientras que los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de sus clientes, entre ellos empresas y ciudadanos.
Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.
¿Cómo se calcula el precio del dólar?
El BCH publica diariamente el tipo de cambio de referencia para las operaciones del mercado cambiario. La cotización puede variar de una jornada a otra de acuerdo con los datos oficiales registrados por la autoridad monetaria.
Esta nota fue elaborada con asistencia de inteligencia artificial y revisada por el equipo editorial.