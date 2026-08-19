Precio del dólar este miércoles 19 de agosto en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

Cortés, Honduras.

El precio del dólar estadounidense registró este miércoles 19 de agosto un nuevo incremento frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH).

Para esta jornada, la tasa de compra fue fijada en 26.8368 lempiras por dólar, mientras que la venta se ubicó en 26.9710 lempiras, reflejando un ajuste al alza en la cotización de la divisa estadounidense.

Respecto al martes 18 de agosto, la compra aumentó 0.0063 lempiras, al pasar de 26.8305 a 26.8368. La venta también subió 0.0063 lempiras, desde 26.9647 hasta 26.9710.