¿De cuánto es el gasto para subsidios de combustibles?

Analistas en materia económica coinciden que estos subsidios no deberían de ser considerados como parte de la inversión pública que se presupuesta año tras año.

El economista Ismael Zepeda dijo que “lo que se busca a través del gobierno con los subsidios (a los combustibles) es una medida paliativa, no es una medida que pueda a largo plazo ser sostenible porque no existe de manera presupuestaria colocar una línea de egresos que sea infinita y no se puede todos los años tener esta línea de egresos recurrentemente”.

Julio Raudales, expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), indicó que “los subsidios si bien es cierto benefician a una parte de la población hay que asegurarnos que sean las personas más pobres las que se vean favorecidas; me parece que el gobierno está gastando recursos que pudieran utilizarse en salud y educación para beneficiar a personas que pueden pagar los servicios y lo importante es que se sepa focalizar el gasto público para favorecer a la gente más pobre”.