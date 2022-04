Enee descarta apagones, ODS confirma racionamientos

“Por los momentos no hay peligro de apagones, evidentemente la producción hídrica durante el verano disminuye y genera algún riesgo, pero por ahora tenemos la situación controlada y esperamos que siga siendo así”, señaló Tejada.

René Barrientos, gerente del ODS, manifestó que no pueden garantizar que no habrán apagones en los próximos días y por eso cuentan con un plan de contingencia para enfrentar los posibles racionamientos que pueden haber en el país en los próximos días.

El gerente de la Enee indicó que según los técnicos haya probabilidad de déficit pero que no será tan significativo. “La información que yo tengo es que por lo menos en 2022 no se espera algo dramático, a menos que las condiciones del clima sean implacables, de lo contrarios es probable que haya un déficit algunas horas, pero no va a ser algo pronunciado ni de forma tan grave”, expresó.

Falta de inversión

Jack Arévalo, miembro de la junta directiva de la Asociación Hondureña de Energía Renovable (Aher), señaló que se necesitan inversiones en las subestaciones ya que el país tiene desde 2006 de no hacer inversiones.

“Los expertos dicen que entre subestación tienen que haber entre 20 y 30 kilómetros y nosotros tenemos una en Villanueva y la otra en Santa Rosa de Copán, hay más de 100 kilómetros. Esto genera muchas pérdidas en el camino. La inversión en transmisión es la clave”, dijo el directivo de la Aher.

Arévalo indicó que para reforzar y enfrentar el déficit energético que tiene el país se debe enfatizar en las bondades de la energía renovable, siendo una energía que no depende del mercado internacional como la energía térmica que usan los combustibles y Honduras no controla el precio.