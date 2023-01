Deuda buena versus deuda mala, ¿cómo saber diferenciarlas?

Todas aquellas deudas que permiten generar más dinero o cubrir una necesidad inmediata se les considera como una buena deuda.Empero, aquellos compromisos financieros que no aportan valor y solo se hacen por algún gusto suelen ser deudas malas.

En alguna etapa de la vida de una persona llega el momento de asumir una deuda , aunque a muchos no les parezca. Aquella obligación que tiene una persona natural o jurídica (empresas) para cumplir sus compromisos de pago por el ejercicio de una actividad económica se le conoce como deuda.

“¿Para qué sí me puedo endeudar? Lo puedo hacer para todas aquellas cosas que están aportando a mi vida, que me estén generando y que me van a generar más dinero en el futuro como por ejemplo accesorios de trabajo, entre ellos computadora portátil (laptop), una vivienda, comprar algo para revender”, mencionó.

El extécnico y analista del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) agregó que “paralelamente a eso hay deudas que no debemos adquirir porque no son convenientes sacar un préstamo para eso”.

El pago de vacaciones a plazos, la compra de un televisor o de todo lo que no da beneficios en el tiempo cae en esta categoría, indicó.

A veces por mera satisfacción personal se quiere adquirir una pantalla LED de última tecnología y alta definición, aprovechando los “descuentos” en el comercio y hasta se usa la tarjeta de crédito para esa compra, sin embargo, el valor de ese artículo va disminuyendo con el pasar de los meses.

Algo similar pasa con los teléfonos inteligentes o smartphones con la excepción de que si este se obtiene para que sea una herramienta de trabajo termina siendo una buena deuda que se le sacará algún provecho.

Al 30 de noviembre de 2022 se contabilizaron 101,363,354.3 millones de lempiras en préstamos para consumo por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), equivalentes al 21.7% del total de estos créditos obtenidos en las 15 instituciones bancarias que operan en el territorio hondureño.