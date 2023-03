Crece rechazo a la propuesta de reforma tributaria del Gobierno

TEGUCIGALPA

Más sectores y organizaciones de la sociedad rechazan los alcances del proyecto de Ley de Justicia Tributaria.

Ayer, el Colegio Hondureño de Economistas (CHE) emitió un comunicado en el que considera que no se puede eliminar en el corto plazo y de manera abrupta los regímenes fiscales, al igual que exoneraciones, requiriéndose revisiones graduales para no generar incertidumbre. “En el corto plazo no es recomendable eliminar de una manera abrupta los regímenes fiscales y exoneraciones indicados en el proyecto de ley”, señala.

Añade que “la gradualidad de acuerdo con las revisiones de estos beneficios fiscales es de vital importancia para no generar incertidumbre en los participantes, debiendo crear los mecanismos de revisión de cada uno de ellos y mejorar los controles en su aplicabilidad, fortaleciendo la institucionalidad responsable de velar por su cumplimiento”.