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Carga tributaria crece para sector de bebidas y cigarrillos

El ajuste al Impuesto sobre Producción y Consumo elevará la carga tributaria a bebidas y cigarrillos en 2026, impactando precios y recaudación estatal

Carga tributaria crece para sector de bebidas y cigarrillos

Industrias de bebidas y cigarrillos pagarán más impuestos en 2026.
Tegucigalpa, Honduras

Un nuevo ajuste al Impuesto sobre Producción y Consumo se aplicará en 2026 a productos como cervezas, refrescos, licores y cigarrillos, conforme a lo establecido en el Decreto 17-2010, que contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos.

El aumento responde a la indexación de este tributo con la inflación, lo que implica una actualización automática cada año. De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2025 fue de 4.98%, porcentaje que servirá como base para el ajuste en 2026.

Además, este gravamen se suma al Impuesto sobre Ventas (ISV), que oscila entre el 15% y 18%, dependiendo del tipo de bien, De acuerdo con el Presupuesto General 2026, los ingresos por concepto de impuestos a la producción, consumo y ventas superarán los 88,317 millones de lempiras, lo que representa un incremento cercano a los 4,000 millones en comparación con los 84,352 millones reportados en 2025.

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En cuanto a la recaudación por rubro, se proyecta que el impuesto a la producción de cervezas genere 2,275 millones de lempiras, seguido por las gaseosas con 1,758 millones, el aguardiente con 262 millones y la producción de licor compuesto con 107 millones de lempiras.

Datos del sector industrial de bebidas señalan que en 2025 los impuestos a la producción de cervezas y gaseosas aportaron cerca de 3,600 millones de lempiras al fisco. En el caso de los cigarrillos, la recaudación estimada rondó los 600 millones de lempiras.

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Redacción La Prensa
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