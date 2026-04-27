Carga tributaria crece para sector de bebidas y cigarrillos

Tegucigalpa, Honduras

Un nuevo ajuste al Impuesto sobre Producción y Consumo se aplicará en 2026 a productos como cervezas, refrescos, licores y cigarrillos, conforme a lo establecido en el Decreto 17-2010, que contiene la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos.

El aumento responde a la indexación de este tributo con la inflación, lo que implica una actualización automática cada año. De acuerdo con datos del Banco Central de Honduras (BCH), la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en 2025 fue de 4.98%, porcentaje que servirá como base para el ajuste en 2026.

Además, este gravamen se suma al Impuesto sobre Ventas (ISV), que oscila entre el 15% y 18%, dependiendo del tipo de bien, De acuerdo con el Presupuesto General 2026, los ingresos por concepto de impuestos a la producción, consumo y ventas superarán los 88,317 millones de lempiras, lo que representa un incremento cercano a los 4,000 millones en comparación con los 84,352 millones reportados en 2025.