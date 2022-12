Baja la calificación de riesgo de bonos soberanos de Honduras

Las medidas fiscales y económicas tomadas por el Gobierno durante 2022 redujeron en el último trimestre el riesgo soberano de Honduras medido a través del EMBI (Emerging Markets Bonds Index o Indicador de Bonos de Mercados Emergentes).

En los primeros días de diciembre, en el EMBI, calculado por JP Morgan Chase, Honduras ha tenido calificaciones de entre 5.50 y 5.84, una diferencia superior de más de 300 puntos base (unos 3.66673) a la peor de julio.

Después de que el Gobierno afirmara que la administración anterior había dejado a Honduras en la quiebra y anunciara que utilizará $1,000 millones de las reservas internacionales netas pagar el servicio de la deuda, la calificación EMBI comenzó una escalada hasta alcanzar un máximo sin precedentes de 9.16452.

Con la primera emisión de bonos en el mercado internacional, Honduras recibió su primera calificación de 5.78741 (30/4/2013) y en los años posteriores obtuvo altibajos que descendieron hasta 2.14 (enero de 2018), hasta quedar en 3.12864 el 31 de diciembre de 2021. Con estas calificaciones, las administraciones anteriores lograron negociar deuda con tasas de interés bajas.

El economista Wilfredo Díaz le explicó a Diario LA PRENSA que “efectivamente el EMBI ha tenido un comportamiento hacia la baja en los últimos días, específicamente desde finales de octubre. Pasó de alrededor 8.14 a un 5.4 entre el 6 y el 7 de diciembre. Es una reducción de más o menos 275 puntos base que indica una reducción importante del riesgo país que se traslada a una reducción de costos financieros si el Gobierno de Honduras estaría dispuesto a emitir un bono soberano en estos días”.

“Esto se debe principalmente a los registros fiscales que se han tenido durante el año. A estas alturas del año, con la información que se tiene hasta septiembre, que he logrado ver en la Secretaría de Finanzas, se ve que hay un superávit fiscal importante a nivel de gobierno central, de más o menos 1.8% del PIB. La deuda pública respecto al PIB se ha disminuido también en varios puntos porcentuales, se mira que hay suficientes recursos financieros. La actividad pública no se mira con presiones de financiamiento actualmente. A esto se le suma, como lo han mencionado algunos analistas y como lo ha mencionado una parte de la sociedad hondureña, que el Gobierno ha tenido problemas de ejecución, eso ha ayudado (aunque no era el plan original) a que exista un superávit y no un déficit. Todas estas situaciones han hecho que las presiones que tienen las finanzas públicas se hayan disminuido. Eso se traslada a la percepción de riesgo de país”, dijo Díaz.

En el mercado internacional de bonos, el índice EMBI es determinante, puesto que la calificación representa la diferencia de tasa de interés que pagan los instrumentos emitidos por países subdesarrollados, como Honduras, y los documentos del Tesoro de Estados Unidos, los cuales son considerados libres de riesgo por los inversionistas.