Banco Ficohsa entrega el primer Volkswagen a ganadora de promoción

Hasta la ciudad de El Progreso se va el primer Volkswagen Amarok del año que Banco Ficohsa entregó con su promoción “Llegaron las remesas con más sorpresas” que inició el 20 de octubre de este año.

La señora Lilian Mahily López Varela, en compañía de su familia y ejecutivos de Banco Ficohsa, recibió este fabuloso premio en las oficinas principales de la ciudad de San Pedro Sula, quien de forma sorpresa se enteró que es la ganadora de este extraordinario premio por haber cobrado sus remesas en Ficohsa.

Durante el evento, la ganadora agradeció a Banco Ficohsa por este premio. “La verdad que no creía, me tomó de sorpresa, estoy en shock totalmente, pensé que venía por un premio de diez mil lempiras y no me imaginé que me iba a ir con un carro nuevo”, expresó.