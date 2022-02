De L14,611.4 millones fueron pérdidas de la Enee en 2021

Las constantes intervenciones de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) no lograron sanear sus finanzas.

El año pasado por cada 100 megavatios de energía generados en el parque eléctrico se perdieron 33.3 megas por fallas técnicas y no técnicas en los sistemas de distribución y transmisión.

Cifras preliminares de la estatal eléctrica indican que la energía generada alcanzó 9,875 gigavatios hora (Gwh), de los que 6,580.8 correspondieron a las ventas (L29,189.7 millones).

Las pérdidas de distribución y transmisión sumaron 3,294.2 gigavatios, que en valores nominales significaron 14,611.4 millones de lempiras.

Se estima que el costo del kilovatio hora fue de 4.4355 lempiras, de acuerdo con las cifras de la Enee.

Comportamiento

Los resultados de 2021 son mejores que los experimentados en 2020, de acuerdo con las cifras proporcionadas por la estatal eléctrica.

La generación de energía en 2020 fue de 9,292.8 gigavatios hora, de los que 5,873.6 Gwh correspondieron a ventas por una suma de 25,423.4 millones de lempiras.

Las pérdidas de ese año sumaron 3,509.2 Gwh, que equivalen a 15,425.4 millones de lempiras.

El costo del kilovatio hora fue de 4.3977 lempiras en 2020.La Enee es uno de los temas de relevancia del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, tal como lo anunció el día de su asunción.

No obstante, el Poder Ejecutivo no ha nombrado al gerente de la estatal eléctrica y, por ende, no se conoce cuál será la hoja de ruta para sacar esa empresa de la crisis financiera.

EEH apenas invirtió $24.5 millones

Tegucigalpa. Uno de los factores que impactó en las pérdidas de distribución de la Enee fue la baja inversión.Así concluye la Superintendencia de Alianza Público Privada (SAPP), que desde septiembre de 2021 ordenó intervenir el contrato de la Empresa Energía Honduras (EEH).

El compromiso de EEH era invertir 74.6 millones de dólares en el quinto de año de operaciones. Debido a que las inversiones realizadas, con una ejecución del 32.78% del valor programado, “es evidente el impacto negativo en la meta de reducción de pérdidas técnicas y no técnicas en distribución”, dice la SAPP.

Subraya que “esta baja ejecución en inversiones impacta directamente en la medición tanto de energía ingresada como distribuida, y directamente en la efectividad de la facturación y, por consiguiente, en el recaudo”. Los resultados están lejos de la meta acumulada al quinto año de operaciones de EEH de 15.95%.