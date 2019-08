Honduras: estrategias fijan la marca en la mente de los consumidores

SAN PEDRO SULA.

Las empresas con innovación permanente en su comunicación y que escuchan a sus clientes son las que consiguen marcas arraigadas en la mente de los consumidores, revela una investigación regional.

Por cuatro años consecutivos, la consultora Kantar Mercaplan realiza en exclusiva para la revista Estrategia & Negocios, de Grupo Opsa, la investigación “Las marcas en el top of mind de los centroamericanos 2019”.

El Top of Mind (TOM) es un término en inglés que se utiliza para hablar de aquella o aquellas marcas que aparecen de forma automática en la mente del consumidor al pensar en un tipo de producto o de servicio.

“La utilidad que la gente da a la tecnología es la que las marcas deben empezar a adoptar”: Rogelio Umaña, especialista en Marketing

Para identificarlas en Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, la firma Kantar Mercaplan hizo entrevistas a más de 1,800 centroamericanos para que eligieran las marcas de mayor recordación en 24 categorías.

El estudio, cuyos resultados están disponibles en el ejemplar de julio-agosto de la revista E&N, sugiere que cuando una marca está en la mente del consumidor, es más fácil que sea tomada en cuenta al momento de una decisión de compra.

Los encuestados eligieron las primeras marcas que se les vino a la mente en telefonía móvil, aseguradoras, universidades privadas, bancos, hoteles, supermercados, comida rápida, tiendas por departamento, farmacias, automóviles, cervezas, gasolineras, cafés, embutidos, leche y otras más.

“El Top of Mind es la punta del iceberg, pero lo que hay detrás de una marca poderosa es conexión con el consumidor, habilidad para dar mensajes relevantes que conecten y no sean rechazados, y para crecer y no perder el momento de seguir creciendo”, dijo Jorge Frech, director de Kantar Mercaplan, quien participó como conferencista en un evento realizado por E&N a un grupo de empresas.

A su criterio, la investigación sobre el TOM en Centroamérica funciona como un material de consulta y referencia para quienes desarrollan estrategias de posicionamiento de una marca, como mercadólogos, a nivel del mercado centroamericano.

Sobre el estudio El estudio está disponible en el ejemplar julio-agosto de la revista regional Estrategia & Negocios. En la investigación se presentan los resultados del “Top of Mind” en los mercados de Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Pensando a futuro. El otro conferencista invitado del evento, Rogelio Umaña, quien es consultor en comunicación digital, instó a las empresas a planificar cómo posicionarán sus marcas pensando hacia diez años.

“Mientras antes posicionábamos basados en una sola vía, ‘piense en mi marca así’, ya no podemos hacer eso, porque ahora la audiencia tiene una voz”, sugirió el especialista.

Marcas y empresas cocrean y proponen ese posicionamiento, mientras esperan el recibimiento de la gente y entender las nuevas generaciones y cómo estas moldean la forma en que las compañías desarrollan sus ideas y ser conscientes del impacto de las redes sociales.

“Un posicionamiento debe construir más sobre la utilidad, ser divertidos e inspirar. Nos toca entender cómo la gente se comporta y actúa hacia una marca o empresa, y con base en ello, construir un posicionamiento”, añadió Umaña.

En su conferencia, el sampedrano, que ha desarrollado parte de su trayectoria profesional en Costa Rica, recordó cuán diferente era el mundo hace una década y cómo la tecnología ha definido mucho de ese cambio.

“Hace diez años, WhatsApp tenía siete meses, no se había lanzado el iPad, el iPhone tenía un año y no usábamos Uber. Es decir, todo lo que ha pasado desde entonces y cuánto más pasará dentro de otros diez años”, refirió el experto hondureño.