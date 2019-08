Avianca niega estar en “en quiebra” tras filtración de video

Bogotá, Colombia

Avianca Holdings, la mayor aerolínea de Colombia y la segunda más grande de América Latina, negó estar en bancarrota tras conocerse un video en el que el presidente de la junta directiva asegura que la compañía está "quebrada".

En un comunicado, Avianca señaló que Roberto Kriete "utilizó coloquialmente el término 'quebrada'" durante una "charla con algunos de sus colaboradores" para "enfatizar el apoyo y compromiso que se requiere de todos los colaboradores de la compañía".

Sin embargo, aseguró que "Avianca Holdings no está en proceso de quiebra o de insolvencia".

El video que se filtró en redes sociales y que fue difundido por distintos medios de comunicación muestra al directivo haciendo un balance de la situación económica de la aerolínea.

"Señores, Avianca está quebrada, ¿ok? ¡quebrada!", insiste el empresario.

"No le está pagando a sus acreedores, no les está pagando a las compañías de arrendamiento de los aviones, no les está pagando a los bancos, estamos en un proceso de renegociar todo eso y reestructurar todas las deudas, para poder comprar tiempo, para poder ejecutar los cambios que se tienen que ejecutar para que esta línea aérea se vuelva rentable", agrega.

Más adelante Kriete asegura que Avianca tiene apenas cuatro meses para pagar sus obligaciones financieras, "ponerle el torniquete a la empresa" y "tomar las acciones" que permitan que "sus números salgan del negro".

Según la compañía, el video fue obtenido "de manera ilegal" y citado sin "tener en cuenta el contexto completo de la reunión".

Avianca Holdings tuvo una pérdida neta de 475,94 millones de dólares en el primer semestre de 2019 contra 31,972 millones de dólares en el mismo periodo del año pasado, según su balance divulgado el 15 de agosto.

Los ingresos operacionales en ese mismo periodo fueron de 1.100 millones de dólares.

El salvadoreño Roberto Kriete es parte del consejo directivo de Avianca desde 2010, además de fundar la aerolínea de bajo costo Volaris y ser pionero de la compañía aérea centroamericana TACA.

Actualmente Avianca Holdings la integran las aerolíneas Avianca y Tampa Cargo (Colombia), Aerogal (Ecuador) y las compañías del Grupo Taca Internacional Airlines, con sedes en Centroamérica y Perú.