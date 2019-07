Gildan traslada operaciones de la planta de El Progreso

“Gildan nació en El Progreso y ahora se va”: Víctor Ramos, presidente de la CCIEP “Estamos muy preocupados, una empresa que cierra con 1,173 empleados que quedan en el aire, ocasionará un impacto económico muy fuerte en el comercio de nuestra ciudad, en el ingreso familiar de toda esta gente y los daños colaterales que van a venir. Para nosotros es muy preocupante, como Cámara de Comercio e Industrias de El Progreso, nosotros buscamos los espacios, abrir las oportunidades para que venga la inversión a El Progreso es complicado, en El Progreso tenemos a los mismos enemigos de la empresa privada. De las pocas empresas grandes que tenemos como Cámara de Comercio: Baprosa, Zip El Porvenir, Palcasa Hondupalma, cuando hay tomas en el puente de Quebrada Seca les causa un gran impacto económico a estas empresas. No hayamos qué hacer con esta situación y la gente es tan inconsecuente que no miden las consecuencias de tomarse ese puente. La empresa Gildan nació en El Progreso y ahora se ha trasladado, por todos los inconvenientes que se dan aquí, para Choloma; empezaron con 3,000 empleos y ahora en Choloma tienen cerca de 20,000 empleos. Las tomas en el puente nos afecta la economía del municipio. Hacemos lo posible para atraer la inversión, pero no se puede”.