Gabinete Económico: Acuerdo con FMI y crisis de estatales, los principales retos

Tegucigalpa, Hoduras

El coordinador del Gabinete Económico, Marlon Tábora, dijo este miércoles que entre las principales funciones que le han sido delegadas está la suscripción de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y solventar los problemas de los sectores de telecomunicaciones y energético del país.



Marlon Tábora, coordinador del Gabinete Económico.

Tábora, quien también es embajador de Honduras en Washington, recalcó que “no se asignarán más recursos del tesoro nacional para la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel)”.

Indicó que un grupo de expertos llegará la próxima semana al país para ayudar a analizar cuál será la acción más indicada para Hondutel.

“Un socio estratégico es una opción, pero no es algo seguro; lo que sí es seguro es que no vamos a asignar recursos del tesoro nacional para que Hondutel siga haciendo lo mismo o que lo haga diferente. Lo que ocupamos es que la institución cambie su forma de negocios y tenga presente un nuevo plan”, subrayó el funcionario.

Recalcó que no seguirán apoyando instituciones que no generan ingresos al Estado, sino que “tienen que cambiar su forma de negocio; de lo contrario, no se pueden inyectar recursos del tesoro nacional”.

Tercer comisionado

Con respecto a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), apuntó que como coordinador del Gabinete Económico está diseñando un esquema que permita avanzar de manera integral en su recuperación.

No obstante, indicó que es importante es avanzar con el nombramiento de un tercer comisionado de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), con la construcción de la institucionalidad necesaria para un correcto funcionamiento del sistema.

Tábora añadió que “hemos platicado con el ministro (de Energía) Roberto Ordóñez, para ver cuáles son las necesidades de la Secretaría de Energía, por lo que será el presidente quien tendrá que evaluar qué va a pasar con la Enee; sabemos que esta empresa tiene una junta directiva que tiene que responder de manera eficiente a las necesidades que tiene la empresa y el sector”.

Prioridad firma con el FMI

En cuanto a la firma con el FMI, Tábora puntualizó que “el plan A, B, C es tener un acuerdo con el FMI; de lo contrario, va a ser muy difícil refinanciar y hacerle frente a las obligaciones que tiene la Enee. Obviamente, en el corto plazo hay algunas alternativas”.

Tábora recalcó que “mi rol no es buscar soluciones a corto, sino a largo plazo, por lo que esto pasa por el fortalecimiento interinstitucional y la credibilidad del sector y esto está asociado con tener un acuerdo con el Fondo, obtener recursos con los colaterales, transformar la institucionalidad del país, avanzar con el proceso de decisión de la Enee en las tres empresas de negocio con la implementación de la Ley General de Industria Eléctrica introducida en 2014”.

Asimismo, dijo que a la brevedad posible la Enee se desprenderá en tres unidades; se está trabajando en el decreto que permita efectuar esta acción y pasa por levantar un inventario de todas las empresas y avanzar con el proceso de gobernanza.