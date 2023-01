Yustin Arboleda responde a las críticas que reciben los delanteros

Yustin Arboleda, delantero del Olimpia, atendió a los medios de comunicación previo al duelo ante el Honduras Progreso por la segunda fecha del torneo Clausura 2023.

El delantero colombiano se refirió primero al inicio del campeonato, donde golearon a Real Sociedad.

"Creo que al final comenzamos de la forma que queríamos, creo que en la parte física el equipo se vio bien, en lo futbolístico nos vimos bien también, independientemente del rival, sabemos que todos los partidos de este torneo van a ser difíciles, complicado por todo lo que se juega, el descenso", fueron sus primeras palabras.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

"Normalmente este es el campeonato más difícil, se juega mucho, se juega un descenso y creo que cada partido que salgas a jugar va a ser a muerte, va a decidir muchas y creo que ningún equipo va a querer dejar ir puntos, la competencia será fuerte", insistió sobre lo que espera del nivel del Clausura 2023.

Por otra parte, Yustin Arboleda tocó un tema interesante y tiene que ver con los delanteros y las críticas que reciben. Puso el ejemplo de uno de sus compañeros en el Olimpia, se trata de Jerry Bengtson.

"Jerry Bengtson es un goleador, qué se va a decir de Jerry, yo la verdad no entiendo cómo hay gente que lo critica con la trayectoria que tiene, está próximo a convertirse en el segundo máximo goleador histórico de la Liga Nacional, jugador de Selección, Mundialista, pero bueno cada quien con lo suyo, nosotros los futbolistas estamos conscientes de la carrera que llevamos, que tenemos que cargar con críticas, con desprecio, con muchas cosas que a veces uno se calla, pero al final es eso, creo que es diferente la profesión de nosotros a un abogado que está en una oficina, si llega tarde no hay problema, si no gana un caso no hay problema, nosotros lastimosamente por ser la figura pública que somos estamos más expuestos a todo este tipo de circunstancias. La verdad que a mí en lo particular que me critiquen o que me digan cosas me resbala, yo estoy concentrado y sé mi objetivo", expresó Arboleda.

Asimismo, Arboleda hasta mencionó el nombre de Antony "Choco" Lozano, otro de los delanteros más criticados en Honduras.

"Yo he dicho, si critican a Messi y a Cristiano Ronaldo lo demás jugadores somos mortales, al final cada quien da su punto de vista diferente. Si miramos, Jerry obviamente tiene su edad y los procesos pasan, pero si hoy tú me preguntas si deben estar en la Selección, por supuesto que sí, son los goleadores históricos. Los goleadores no aparecen de la noche a la mañana, Ya lo dijo el profesor Héctor Vargas el otro día, 'a mí si me vas a dar a Jerry Bengtson cómo no lo voy a recibir si es un goleador'. Creo que al final cada quien tiene su punto de vista, yo llevo seis años acá en Honduras y son seis años que llevo escuchando que critican al Choco Lozano y son seis años que lleva en Europa haciendo las cosas bien", destacó.