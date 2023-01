Orlando Cornejo, jefe de Policía de Turismo fichado por Victoria

Yo dije que si no era futbolista iba a ser policía y es complicado porque no podemos dejar el trabajo de lado.

“Recuerdo que fuimos como 300 jóvenes que nos congregamos en el estadio Marcelo Tinoco de Danlí, y ya me habían tomado el peso y me habían pedido unos papeles, pero por esa lesión no fui. Me sentí muy frustrado, después de eso pensé que el fútbol se había terminado para mí y decidí ingresar a la Academia de Policía ”.

Y agregó: “Yo tengo un tío que fue comisionado general y lo miraba uniformado, entonces dije que si no era futbolista voy a ser policía”, contó Cornejo, quien es padre de un niño de cinco años.Al ser consultado sobre ¿cómo llevar de la mano ambas actividades?, respondió: “Es complicada esa parte porque no podemos dejar de largo nuestro trabajo, todo es un sacrificio y hay que dar una milla extra. A las 6:00 am tengo que estar en los entrenamientos, a las 9:00 am entro a trabajar, a las 3:00 pm vuelvo a entrenar y a las 6: 00 pm vuelvo a las labores. Es complicado, pero no imposible”.

Orlando José tiene tres años en esa profesión y está a dos de escalar a inspector, un rango más alto, eso sí, el miembro de la UDEP 1 de La Ceiba, Atlántida, quiere llegar a la cúspide de la institución, que es ser general director.