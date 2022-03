Yustin Arboleda confiesa que también ha sufrido racismo por parte de los árbitros

“Acaban de perder dos juegos seguidos, por lo que no querrán perder este. Nosotros trabajamos pensando en lo nuestro, independientemente del rival. Ellos vienen haciendo las cosas bien, tienen un gran cuerpo técnico y han llegado buenos jugadores que le han caído bien, por algo están peleando arriba. Será complicado, ha sido una semana exigente y con compañeros sufriendo molestias físicas. Se nos exige pelear siempre por la cima, pero no siempre si estás en los primeros lugares serás el campeón porque ya lo demostramos (en el Apertura fueron terceros). Estaremos en nuestra casa, desde que llegas a tu camerino tenés las comodidades para estar tranquilo. Estamos contentos por ello, aún más la afición que no nos ha podido ver en el último semestre”.

Ha sufrido racismo...

“Lastimosamente, causa temor hablar ya que hay cosas que pasan dentro del campo que sólo un futbolista puede vivir. No soy el más idóneo para hablar del tema ya que desde que estoy en Honduras he tenido muchos inconvenientes con el arbitraje; a veces he tenido razón, en otras no y lo he reconocido en su momento. Esto se debe mejorar por el bien de nuestro fútbol, se suelen escuchar cosas en la cancha que no son adecuadas. En su momento lo viví (racismo) con el Marathón y lo denuncié, encaré al árbitro, pero al final todo se resolvió. Si no es sólo un jugador que se queja, sino que también lo hacen los entrenadores, algo tiene que estar pasando, se debe revisar. Trato de limitarme a hablar de este tema porque no sé qué vaya a pasar o cómo se va a reaccionar”.