Arboleda es contundente sobre clasificación al Mundial: "no es nada fácil"

Tgeucigalpa, Honduras.

El delantero se refirió a la falta de protagonismo en Olimpia y la confianza que ha depositado Reinaldo Rueda en él, pese a no tener muchos minutos en la presente temporada.

A veces es complicado porque creo que el profe (Reinaldo Rueda) lo ha reiterado en varias ocasiones. Lastimosamente, por uno u otro factor no ha podido contar siempre con la misma alineación, de poder repetir un 11 para cada partido, eso de una u otra forma afecta, pero no es de colocar excusas y como lo reitero siempre en mi club: 'el jugador que se coloca una camiseta tiene que salir al campo con esa responsabilidad y ese compromiso de poder defenderla de la mejor manera'. Hoy representamos a una Selección, a un país y tenemos todos la misma obligación.

La misma responsabilidad, el estar hoy acá siempre para mi es un privilegio y como lo he dicho siempre mientras siga siendo tomando en cuenta por el cuerpo técnico, siempre voy a dar lo mejor independientemente de las condiciones que llegue cada jugador a la Selección, cuando te colocas esa camiseta, todo eso que no podas hacer en tu club tiene que quedar de lado y enfocarte en lo que es representar el país. Estamos contentos, bastante bien y esperando en Dios poder seguir cada día mejorando para aportar a la Selección.

¿Cuál es el mensaje que les da Rueda y el de ustedes a lo interno para poder transmitirle a la afición?

Es claro, tanto de nosotros como jugadores, cuerpo técnico y afición. Acá es, todos con el mismo objetivo, clasificar al Mundial; eso es lo que tenemos que tener en la cabeza todos los que hacemos parte de este hermoso país y bueno está en nosotros como jugadores poder llevar esa responsabilidad y hacer que ese sueño se pueda cumplir. Lo más importante es que cada uno pueda aportar su granito de arena, el mensaje es claro, estamos en un momento donde no podemos mirar a nadie por arriba del hombro y tenemos que afrontar cada partido con la misma responsabilidad, independientemente de cual sea el rival, ya sea más fuerte o débil, lo más importante es afrontarlo con la misma seriedad.

¿Cómo miras el nivel de Honduras con respecto a los otros rivales?

Estamos para competir, en el fútbol cada partido es una historia diferente y por ahí quizás nadie creía que el PSG le iba a meter 5 al Inter en una final de Champions, el Cruz Azul al Vancouver (5-0) y ellos venían de eliminar al Inter Miami con el mejor jugador del mundo. El fútbol lo tenes que jugar, no tienes que mirar a nadie por arriba del hombro, afrontar cada uno con compromiso, no es nada fácil, sabemos que se habla, especula, pero nosotros estamos con la mentalidad puesta en nuestro objetivo que es poder clasificar al Mundial. Obviamente, todas las eliminatorias han sido difíciles para Honduras, ¿cuántas veces ha ido a un Mundial?, tres y ¿cuántos años tiene de estar disputando eliminatorias?, entonces no es fácil jugarlas, pero bueno hace parte de este lindo deporte y ese es el reto que tenemos, conseguir ese boleto.

¿Sienten más presión más allá de la responsabilidad?

Hay presión siempre, Brasil es la pentacampeona del mundo y en Sudamérica ahí esta peleando para ir al Mundial, entonces obviamente el fútbol ha evolucionado mucho y hoy en día el fútbol no es nada que ver como hace 20 años, creo que cada uno ha intentado hacer las cosas de la mejor manera. Nosotros tenemos esa presión, independientemente si vayamos o no al Mundial, creo que cada vez que te pones la camiseta como jugador profesional de cada equipo y hoy más que es la Selección, tienes esa obligación. Para ser jugador de fútbol tienes que saber convivir con esa presión y eso hace parte de nuestro día y creo que no será ningún problema.