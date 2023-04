Arboleda reflexiona: caso Bryan Moya y la posible salida de Troglio

Yo tengo contrato hasta diciembre con el equipo. Pero sabemos que esto es de resultados y así se nos mide a los futbolistas. En lo personal estoy tranquilo, desde que firmé el contrato con el Olimpia he hecho mi trabajo con la mayor responsabilidad. El tiempo no depende de mí, pero estoy contento de estar acá.

Complicado. Uno se traza metas, objetivos cuando inicia la temporada, pude jugar los primeros partidos, pero de ahí se vinieron las lesiones y he tenido muchos problemas físicos que me marginaron hasta de competencias internacionales. Soy consciente de que la vida te pone obstáculos y con la ayuda de Dios he ido superando esto.

Yo he hablado con él y se siente bien en la institución. Pero al final es decisión que tomará él junto a su cuerpo técnico y familia.Nosotros contentos de poder trabajar con él, ha hecho cosas extraordinarias con la institución y con este grupo de jugadores. La última decisión la tiene él. Si se queda nosotros seguiremos disfrutando de él.Tenemos que saber que en la calentura dice unas cosas que no y cuando uno está frío analiza mejor las cosas. Él sabe lo que significa para la institución y para Honduras, porque se habla de él cuando el Olimpia consigue algo internacional.

El caso de Bryan Moya

Es complicado porque vivimos en una sociedad que estamos esperando que el prójimo se equivoque para matarlo y seguramente la vida de nosotros es un desastre. En lo particular no tomo alcohol, pero si un compañero se toma una cerveza en un día libre, yo no le veo nada malo, pero si usted lo ves en una discoteca dos, tres de la mañana es otra cosa.En Baseball, Inglaterra termina el partido y se toman cervezas, pero no sé dice nada porque están afuera. Lo que veo en el país es que hay mucho odio y rencor entre nosotros.

¿Qué tan complicado es la vida social con la profesional?

Yo no sé qué hace cada uno después de mis dos horas entrenamientos y es porque así es mi carácter. En lo que llevo en la carrera no he tenido o presentado problemas afuera, incluso adentro trato de comportarme.