¿Va o no a la Copa Oro? La polémica entre Luis Palma y Diego Vázquez

Diario LA PRENSA conoció que la Fenafuth ya contactó a Luis Palma para hacerle saber que cuentan con él y para que fuera agilizando algunos documentos previo al viaje a Estados Unidos.

Sin embargo, el futbolista está analizando muy meticulosamente la decisión de asistir o no a la cita esto tras el impase que sufrió con el técnico de la H, Diego Vázquez en la pasada fecha FIFA del mes de Marzo.

¿Qué fue lo que sucedió?

Luis Palma fue convocado por entrenador Diego Martín Vázquez para la fecha FIFA de marzo donde Honduras derrotó por la mínima a El Salvador y cayó estrepitosamente ante Canadá 4-1 donde fue eliminado de la Final Four de la National League.

Pero la sorpresa para propios y extraños fue que el ‘Bicho’ no jugó un solo minutos en ambos encuentros, a pesar de hacer el extenso viaje desde Grecia.

El timonel de la H fue consultado por la no participación del volante ofensivo a lo que respondió “pasó que en Los Ángeles entrenamos con lluvia, con frío, estuvo con gripe y no pudo entrenar, solo hizo un buen entrenamiento, incluso el día de hoy todavía estaba agripado, hablé con él y no estaba bien para jugar”.

Al día siguiente Luis Palma, aparentemente, sorprendido por la declaración de Vásquez respondió “Enfermo???? Ah bueno”, escribió en su cuenta de Twitter, adjuntando un emoji.

Luego de eso el futbolista no se ha vuelto a referir al tema y al parecer la situación con el adiestrador sudamericano no está en buena forma. De echo no han vuelto a tener comunicación.

La Copa Oro arranca el 16 de junio, fecha en la que el torneo ibérico ya habría finalizado y Palma estaría totalmente libre para incorporarse a la delegación catracha.

Honduras arrancará actividad el 25 de junio contra México, el 29 ante la asiática Qatar y cierra la fase de grupo el 2 de julio contra Haití.