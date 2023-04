‘Rambo‘ de León anuncia su retiro del fútbol a sus 43 años de edad

“Tienes que tener al menos un mes completo con los muchachos porque no captan muchas cosas. Ciertos entrenadores son tan malas personas. Esa envidia y egoísmo es complicado, más cuando se trata del propio hondureño. Son personas que al futbol le quitan porque no están ni para dar, le quitan esa alegría con la que uno quiere entrenar”, afirma el Rambo de León y la raíz de su decisión de abandonar las canchas.

“Ya me aburrí... me aburrí de entrenamientos de ciertos entrenadores aburridos, tristes, con todo respeto, algunas canchas malitas y sinceramente es difícil. Hay muchos chicos que sufren bastante eso y máximo cuando no tienen lo que estamos haciendo acá, una categoría académica, un proceso de ciertos años a donde ciertos conceptos que queres hacer con ellos”, confirma el exjugador.

¿Con qué te quedas de tu carrera?, le consultamos. “No me quedo con nada, di todo lo que aprendí, lo que me enseñaron, lo que desarrollé mentalmente, lo que intenté dar al fútbol, a mis compañeros, al entrenador, y me divertí, di todo de corazón. Demostré ser mejor que muchos otros jugadores de mundiales y de otra nacionalidades, demostré que en Honduras hay mucha capacidad todavía”.

“Agradecido con ellos, siempre me gustó entrenar al máximo, dar lo mejor de sí y con alegría, pero hay entrenadores que lo que hacen es matarte esos ánimos, el caso mío no, porque a mí no me interesan un carajo ellos, a mí ni mis hijos me matan el ánimo”, adujo el ‘10’.

Y añade, “Con eso me quedo, con la máxima expresión que tiene el catracho de celebrar, abrazarse, aunque estemos peleados y hiedas o andes hediondo, pero igual yo me abrazo con vos porque es un gol lindo, esas son cositas que el futbol hondureño te da”.

“Di todo al fútbol, pero sabes con qué me quedo. Con las imágenes de cada hondureño que se desveló, aguantó hambre, dejó sus familias, aguantó zancudos y hormigas por ir al estadio a aplaudirle a uno, con esas imágenes me quedo de que festejaban con todo el amor del mundo y al día siguiente iban a trabajar con el mayor de los entusiasmos, pero trabajas siendo felices viendo a sus jugadores preferidos”, afirma.

Y es que no por nada muchos le decían ‘el Rambo de la gente’, en su adiós del fútbol se acordó de la afición hondureña que siempre le demostró su cariño en cada estadio que pisó. No olvidó cada aplauso ni cada aliento que le dieron.

A pesar de ser claramente uno de los mejores ‘10’ y tirados de lanzamiento libre en Honduras, Rambo de León se mostró muy cauto y al consultárselo, respondió. “No, yo simplemente fui un servidor que di lo mejor y me dediqué a demostrar que fui mejor que muchos otros mundialistas emblemáticos a nivel mundial, disfruté decirles ‘soy hondureño, no brasileño ni argentino, soy hondureño’.

Sin duda que una de las cosas que Rambo de León le quedó por cumplir en su carrera como jugador fue disputar un campeonato mundial adulto con Honduras, aunque el mismo exjugador aseguró que no le quedó ese sinsabor, fueron cosas del fútbol y de la vida.

“Fijate que no. Cuando era niño me ilusionaba. Me ponía delante del televisor, teníamos un Goldstar en blanco y negro en la casa y cuando cantaban el himno me paraba y cantaba, me ponía la mano de diferente forma. Siempre ilusioné e imaginé ver la bandera flamear en un Mundial, después si yo jugara o no jugara ya eso es un extra que Dios me pueda dar, pero ver a nuestra bandera en un Mundial ha sido la mejor cosa que me ha pasado en mi vida”, dijo.

LLORÓ AL RECORDAR SU DEBUT

“Se me vienen a la mente sus goles contra Guatemala en Estados Unidos, el que le marcó a Colombia y Ecuador en San Pedro Sula y el de México en el Azteca, pero usted ¿con cuál se queda?”, le abordé. “Con Platense, el primer gol que hice en mi vida en Siguatepeque. Me dan hasta ganas de llorar. Me acuerdo que estaba feliz, quería debutar, tenía solamente 16 años”.