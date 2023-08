Yeison Mejía habla de Rueda y la dificultad de Motagua en el Apertura 2023

Mejía reveló si estaba dando o no el plus, ya que Reinaldo Rueda, técnico de Honduras, hizo acto de presencia en el Nacional Chelato Uclés. Además, detalló porqué Motagua no es el mismo equipo en Liga Nacional en comparación al de Copa Centroamericana.

- ZONA MIXTA -

Enorme triunfo del Motagua

Creo que fue una bonita noche, el cual la afición siempre espera eso, la presión siempre va a estar ahí, era fundamental ganar en casa y contentos. El equipo hizo un gran trabajo, debemos olvidarnos de este partido para estar listos el domingo y donde tendremos un partido importante en casa.

¿Hizo el plus al saber que Reinaldo Rueda estaba en el Nacional?

No sabía nada, siempre tomo cada partido con mucha seriedad. Día a día tratamos de dar lo mejor de si en cada partido independientemente de lo que pueda pasar, por eso llegué al Motagua, para aportarle mi grano de arena al equipo, lo cual todo jugador anhela estar en la Selección y esperemos seguir en ese paso para ser tomado en cuenta.

¿Por qué a Motagua se le está complicando la Liga Nacional?

Cada partido es distinto, el cual cada equipo te lo plantea diferente, pero lo importante es que se han ganado estos dos partidos en la Liga Centroamericana que es fundamental.