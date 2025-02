Yankel Rosenthal explota por la crisis de Marathón: “Hay algo irreparable en el equipo”

Sobre estos incidentes se pronunció Yankel Rosenthal , expresidente del Monstruo Verde, quien dejó a entrever que no existe una buena comunicación con Orinson Am aya , actual jerarca del conjunto sampedrano.

“Lastimosamente la presidencia del equipo actual no se deja ayudar, quieren protagonismo , no queremos controversia, pero siento que ya hay algo irreparable dentro del equipo , ya se rompió la cadena de respeto y remendada no queda igual . Un abrazo Marathón, cuando se hagan a un lado estaremos listos. Marathón no se queda sin cabeza”, aseveró Rosenthal en respuesta a un aficionado en la página oficial del Marathón .

El pasado 16 de enero de 2025, Orinson Amaya, en entrevista con Diario La Prensa, reveló que no habían fisuras con la directiva verde, pero detalló que sí hay personas que están inconformes con su mandato

¿Hay fisura en la directiva del Marathón?”, se le consultó

“No, tal vez hay directivos que no opinan lo mismo, pero tenemos una buena relación con las personas que creen en mi idea. Siempre va a haber inconformidad. Yo no estoy hablando de dinero. Si hay alguien que está inconforme con mi mando en Marathón, pues no hay ningún problema, a mí me falta hasta junio de 2027, pienso salir bien del club, amo esta institución, no es fácil ser presidente del Marathón”, mencionó Amaya.