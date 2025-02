Presidente del Marathón protagonizó pelea con aficionado en las graderías

Otro momento de zafarrancho fue cuando Manolo Keosseián, técnico del Marathón, se encaró con un hincha que estaba en la localidad de sol este del inmueble sampedrano.

“Me dijo una cosa que no me gustó, pero fue con uno. Los demás alentaron sin problemas. Pero con uno puntual, pero a la altura de mi vida no me puedo estar calentando con uno, pero seguro no quería ofender, se dice cualquier cosa”, comentó Keosseián en conferencia de prensa.