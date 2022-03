Xavi no niega haberse reunido con Haaland: “No puedo dar detalles, estamos trabajando”

Sobre el hecho de que él mismo se implique en los fichajes, cree que puede ser “una de las ventajas” para conseguir que firmen. “Más allá del haber sido, es explicar el proyecto, la confianza, no engañarle y ser honesto con el jugador que queremos fichar. Hay que explicarle el proyecto, el modelo, la idea de juego, que va a disfrutar, el club, que es el mejor el mundo, la ciudad... Lo más importante es que no he visto todavía a ningún jugador que haya dicho que no al Barça. Todos quieren venir. Después hay cláusulas, circunstancias personales”, advirtió.

También aventuró que probablemente realizará rotaciones en la delantera. “Tenemos cinco partidos en dos semanas. Será importante la gestión de minutos, el cansancio, la fatiga, sanciones, posibles molestias... En ataque tenemos 7-9 futbolistas que pueden jugar perfectamente, estoy encantado como entrenador. Hace dos meses no podíamos escoger. Es una ventaja para mí y para el equipo, es competencia y mejora el equipo”, expuso.

Por último, Xavi aseguró que su comparación entre Pedri y Andrés Iniesta le salió “de manera natural”. “Es la sensación que tengo cuando le veo jugar, que me recuerda a Andrés. Ya dije que las comparaciones son odiosas, no las haré más. Por más críticas que me hagan, no voy a pensar que no me recuerda a Andrés, es así”, reiteró.

“Salvando las distancias, porque la carrera que ha hecho Andrés es inigualable. Iniesta es el mayor talento que he visto en el fútbol español en la historia. Sé cómo es Pedri, que esto no le va a afectar, le va a motivar. Pedri no tiene miedo, es muy natural y muy normal”, subrayó.