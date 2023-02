Xavi responde quien es favorito para ganar Liga y elogia al Madrid

“Hay que hablar con los jugadores, decirles que no se ha conseguido mucho; hemos ganado la Supercopa, pero esto va de ganar LaLiga, la Copa y la Europa League. Hay que ser familia dentro del vestuario, que lo hemos conseguido. Hay un grupo fantástico y un ambiente muy bueno, de los mejores que he vivido yo en mi carrera. Estamos trabajando bien y vamos por el buen camino, pero no hay que bajar la guardia”, continuó, asegurando que, tras sumar 50 puntos en la primera vuelta, no piensan en igualar la histórica liga de los 100 puntos. “No me preocupa, me preocupa ganarla, aunque hagamos 70 puntos. Si igualamos un récord, bienvenido sea”, manifestó.

“A ANSU FATI YA LE SALDRÁN LAS COSAS, TENEMOS MUCHA CONFIANZA”

Por otra parte, valoró qué gana el equipo con un cuarto centrocampista. “Nos sentimos cómodos con cualquier sistema, también hemos hecho grandes partidos jugando con dos extremos. Tal vez la pulcritud de este hombre es lo que cambia, pero no varía prácticamente nada. Es lo mismo que hacíamos el año pasado, pero este año estamos más maduros y en mejor momento de forma, tenemos mejores jugadores y más variables. Estamos igual de cómodos. Los cuatro centrocampistas, Gavi, Pedri, Frenkie y Busi, quizás son los que pierden menos balones de todo el equipo y esto permite al equipo estar más cohesionado”, indicó.

Aun así, cree que esté sistema “beneficia a todo el equipo”. “Si estamos más juntos la presión tras pérdida es más inmediata”, dijo, antes de hablar del neerlandés Frenkie de Jong. “Frenkie siempre ha sido muy necesario. Tiene un potencial enorme para hacer lo que quiere en el centro del campo, tiene todas las condiciones. Es un futbolista que siempre me ha gustado y por eso es de los más usados por mí desde que soy entrenador”, insistió.

El técnico catalán también aseguró que Ousmane Dembélé, lesionado, “es el mejor futbolista de la plantilla en el uno contra uno”, pero recordó que su papel lo pueden asumir otros futbolistas. “Queremos abrir el campo, ser protagonistas con balón. Perdemos en el uno contra uno pero ganamos en otras cosas”, dijo sobre la baja del francés.