Xavi arremete contra Rubiales y muestra su apoyo a Jenni Hermoso

Y continuó: “En segundo lugar, quiero condenar la conducta del presidente de la Federación, que me parece inaceptable”.

Asimismo, dijo sentir “pena y tristeza” por el hecho de que no se destaque el triunfo en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda y “que se hable de la conducta intolerable” de Rubiales.

“Espero haber sido claro y contundente”, concluyó el técnico del Barça y excentrocampista organizador de la selección que ganó el Mundial de Sudáfrica 2010.

Las declaraciones de Xavi llegan un día después de que el club azulgrana emitiera un comunicado en el que condenó los actos de Rubiales pero no pidió su dimisión.

En el turno de preguntas, el técnico azulgrana también eludió pedir la renuncia de Rubiales: “Aquí ya no entro. He dado mi opinión. He sido claro y contundente”.