Xabi Alonso señala polémica del arbitraje y deja mensaje sobre su futuro

El entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, aseguró tras ganar este domingo al Deportivo Alavés (1-2) en partido de la Primera división del fútbol español, después de dos derrotas consecutivas que están “todos juntos” en esto y dijo que “la unión es fundamental”.

El técnico vasco confesó que le gustó más este partido que el que disputaron ante el Celta. “Hoy ha habido cosas que necesitas en los partidos. Necesitamos continuidad y constancia y sirve para aprender y que no se quede en el olvido”, explicó el preparador del equipo blanco.

“Nos hemos puesto por delante y hemos perdido el control del balón”, lamentó el entrenador, que opinó que pudieron marcar el segundo gol tras el paso por vestuarios.