Xabi Alonso responde sobre su futuro en el Real Madrid y deja tajante mensaje

Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, se escudó, tras perder contra el Manchester City (1-2) en la Champions League y encadenar solo dos victorias en los últimos ocho partidos que “todavía queda mucho” tiempo en la temporada y que, a pesar de que la prensa pinte “de una manera” -en referencia a las dudas sobre su continuidad en el cargo- hay que tener “mucha calma” porque la situación “puede cambiar en no tanto tiempo”. “Es normal -los pitos de la afición al acabar el partido-. Cuando en casa no ganas, puede pasar. Pero han habido momentos en los que ha apoyado y hemos sentido la energía. Podemos entender los pitos al final, tenemos que aceptarlo con normalidad porque la exigencia es absoluta y queremos revertir el momento en el que estamos. El estado físico y anímico. Todavía queda mucho, vosotros lo pintáis de una manera, pero hay que tener mucha calma y esto es muy largo; lo que hoy parece de una manera puede cambiar en no tanto tiempo”, dijo en rueda de prensa.

“Los resultados son lo que son. Otra cosa es la interpretación que hacen ustedes. No es una situación nueva para muchos entrenadores y te toca convivirla. Cuando eres entrenador del Real Madrid tienes que estar preparado para afrontarlo, con responsabilidad, entereza y autocrítica. A pesar del resultado, he visto cosas positivas a nivel colectivo e individual. Otras no, claro, pero estamos ahí”, añadió. Un Xabi Alonso que, al ser preguntado por el abrazo que le dio Rodrygo Goes tras marcar, insistió en que siente el apoyo de sus futbolistas a pesar del mal momento del equipo. “Lo que me ha gustado es el partido de Rodrygo. El gol ha sido consecuencia de otras muchas cosas que ha hecho bien. Es una muy buena noticia ver a Rodrygo con esa calidad individual, ese desborde... y ha marcado un gol que para él era importante. Me ha gustado mucho. Yo siento el apoyo de los jugadores. Estamos todos los días juntos. Me gusta ese contacto personal y esa cercanía con ellos. Hoy Rodrygo con el gol y el abrazo ha sido positivo”, declaró. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

EL FUTURO DE XABI ALONSO EN EL REAL MADRID

Xabi Alonso fue preguntado por su continuidad en el banuillo del Real Madrid por los malos resultados de los últimos partidos. "¿Preocupado por mi futuro? Estoy preocupado por el siguiente partido... lo importante es el Madrid, no va de mí el tema".

🗣️ HABLA XABI TRAS LA DERROTA:



😅 "Estoy preocupado por el siguiente partido... lo importante es el Madrid".



NOS VEMOS A LAS 12 EN MEGA. pic.twitter.com/Qw74hXSFuP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 10, 2025