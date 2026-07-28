Xabi debuta de la mejor manera: así le fue en su primer amistoso con Chelsea

Londres, Inglaterra.

El Chelsea se impuso por 6-4 al Western Sídney Wanderers este martes en el debut del nuevo entrenador, el español Xabi Alonso, al frente del banquillo 'blue' gracias a un triplete de João Pedro en los últimos minutos durante la disputa de la 'Sídney Super Cup', torneo amistoso de pretemporada.

El equipo de Alonso, que dejó de inicio en el banquillo a estrellas como Cole Palmer y Estevao, se adelantó en el marcador gracias a Satpayev en el minuto 6 tras una gran jugada colectiva en la que quedaron claras las intenciones del nuevo entrenador, una propuesta de fútbol combinativo y veloz.

El Chelsea, con aspectos todavía por pulir, no se sintió cómodo durante el encuentro, que no consiguió dominar, debido a la presión de los australianos y encajó 4 goles.