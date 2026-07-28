Xabi debuta de la mejor manera: así le fue en su primer amistoso con Chelsea

El Chelsea se impuso por 6-4 al Western Sídney Wanderers este martes en el debut del nuevo entrenador, el español Xabi Alonso, al frente del banquillo 'blue' gracias a un triplete de João Pedro en los últimos minutos durante la disputa de la 'Sídney Super Cup', torneo amistoso de pretemporada.
El equipo de Alonso, que dejó de inicio en el banquillo a estrellas como Cole Palmer y Estevao, se adelantó en el marcador gracias a Satpayev en el minuto 6 tras una gran jugada colectiva en la que quedaron claras las intenciones del nuevo entrenador, una propuesta de fútbol combinativo y veloz.
El Chelsea, con aspectos todavía por pulir, no se sintió cómodo durante el encuentro, que no consiguió dominar, debido a la presión de los australianos y encajó 4 goles.
Con el 2-3 en el marcador, Alonso hizo nueve cambios dando entrada a futbolistas titulares como João Pedro, Estevao, Colwill, Gittens, Palmer, Palestra, Fofana y Robert Sánchez. Precisamente, la entrada del delantero brasileño João Pedro dio alas al conjunto de Alonso, que se veía por detrás en el marcador por 3-4 e inició la remontada con tres goles en el 80, 85 y 89 para certificar el resultado final.
El primer once inicial del exentrenador del Bayer Leverkusen y del Real Madrid estuvo formado por futbolistas menos habituales como Sharman-Lowe, Acheampong, Subuloye, Tosin (capitán), Emenalo, Essugo, Walsh, Watson, Satpayev, Kavuma-MCQueen y Delap.
Xabi Alonso fichó como nuevo entrenador del Chelsea el pasado mes de mayo para sustituir a Liam Rosenior. El tolosarra, que también asumirá las funciones de mánager, firmó por cuatro temporadas con el club inglés tras ser despedido en enero como técnico del Real Madrid. Previamente, hizo historia con el Leverkusen conquistando la Bundesliga.
El equipo de Alonso, que espera devolver al conjunto de Stamford Bridge a la élite del fútbol europeo, disputará otros cinco amistosos antes del comienzo de la Premier League.