Wilson Palacios estalló contra futbolistas de la nueva generación y les pidió respeto

Wilson Palacios se reunió con sus hermanos Jerry, Milton y Johnny en un podcast donde abordaron temas del fútbol hondureño.

El exmediocampista hondureño Wilson Palacios rompió el silencio y lanzó fuertes declaraciones en torno a la actitud de algunos futbolistas de la nueva generación, cuestionando la falta de respeto hacia referentes y exjugadores del balompié nacional.

El exjugador del Tottenham compartió un Podcast junto a sus hermanos y también exfutbolistas: Milton Palacios, Jerry Palacios y Johnny Palacios.

Wilson Palacios , quien tuvo una destacada carrera internacional y defendió la camiseta de la Selección de Honduras en los mundiales Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no ocultó su molestia al referirse a situaciones recientes que, según él, evidencian arrogancia por parte de ciertos jugadores actuales.

"Ahora voy a hablar yo. Si vos vas a un lugar y estamos por ejemplo nosotros (ex futbolistas ) y solo saludas a uno ya los otros no, eso es arrogancia. Te crees que sos lo mejor y no es así. Antes de vos hay muchos y buenos, mejores, y no se comportan como se comportan de algunos ahora", expresó el exvolante con pasado en la Premier League.

El exjugador dejó claro que su molestia no es reciente y que ya es la segunda vez que vive una situación similar. “Ayer yo tenía una cólera y dije: 'no, ahora yo sí voy a hablar porque es la segunda vez que lo hace. Hay que tener respeto'”, manifestó.

Asimismo, hizo un llamado a la reflexión, señalando que la experiencia le ha permitido entender posturas que antes quizás no compartía, haciendo referencia a históricos del fútbol hondureño como Carlos Pavón y Julio César "Rambo" de León.

"Por eso estamos como estamos y no todos son así, pero hay que bajarle cinco cambios a la situación, hay que ubicarse. Con la experiencia que yo viví ahora entiendo a mis hermanos Pavón y Rambo", agregó.

Incluso, Palacios puso como ejemplo a exjugadores como Milton Omar Núñez, conocido como “Montuca” Castro, y César “Nene” Obando, cuestionando la falta de cortesía hacia figuras que marcaron época.

“¿Cómo yo voy a encontrar a un 'Montuca' Castro o un César Obando y no los voy a saludar? Eso es ser irrespetuoso y estos cipotes cule+%# ¿Qué onda? Y lo peor que son tan sensibles”, sentenció.

Las declaraciones de Wilson Palacios abren nuevamente el debate sobre el respeto generacional en el fútbol hondureño y la importancia de reconocer el legado de quienes abrieron camino dentro y fuera del país.

