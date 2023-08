Walter Meléndez, médico hondureño que trabaja en el Real Madrid Baloncesto

“Llegamos a España con dos maletas y empezó otra lucha, tenía que homologar mi título para trabajar y mientras esperaba me dediqué a estudiar para sacar una especialidad. Una vez que homologué mi título, me brindé de lleno a trabajar en los hospitales, salas de urgencias, jornadas en el sistema sanitario de intervención domiciliario, en residencias de ancianos, hasta que pude arrancar con mi especialidad de medicina deportiva con una maestría en traumatología deportiva, lo cual era mi sueño”, agregó Russell.

LLEGADA AL REAL MADRID

Su extrema pasión por los deportes y la medicina se conjuntaron, empezó a conocer a fondo lo que conlleva ser un atleta de alto nivel y como tratarles, ya desde otra trinchera.

Pese a ello, sin importarle la ruta que tomara el objetivo siempre fue cumplir su sueño de estar ligado al baloncesto y fue así como cierta tarde surgió la oportunidad que le abriría la puerta a la realización de un objetivo que tenía entre ceja y ceja en aquel instante nunca imaginó la magnitud de lo que se vendría.

“Un día recibí la visita de una jugadora de baloncesto profesional que se había lesionado. En otro hospital le habían enyesado la pierna por un esguince, inmediatamente tomé unas tijeras y le he quitado el yeso con mucha sorpresa me preguntó ¿qué haces? a lo que respondí: “Te quito el yeso porque una atleta no puede estar tanto tiempo enyesada, podemos tener problemas con la atrofia muscular y si no tienes nada roto, no es necesario”, comentó el galeno.

Aquella acción no pasó desapercibida, la baloncestista sugirió a los dueños de su quinteto la contratación del médico hondureño de forma inmediata la propietaria del Club Deportivo CREF, un pequeño equipo de Madrid, con una gran tradición en la ciudad que no contaba con el presupuesto necesario para adquirir sus servicios le entrevista, la reunión con los dirigentes representaba una oportunidad de mojarse los pies, en algo que le apasionaba, el dinero no sería un inconveniente.

“Al entrevistarme con ella le dije: ‘Dime lo que me puedes pagar y yo acepto’, lo que me podían dar era muy poco dinero; casi nada y acepté, me empecé a dedicar a las chicas, eso a ella le conmovió mucho y a mí me dio la oportunidad de trabajar con el club. En ese momento estábamos en la tercera división y con un presupuesto limitado, deseaban competir por cosas grandes. Comencé creando protocolos para las lesiones, comunicándome con la fisioterapeuta, haciendo los reconocimientos médicos dignos de las atletas, después de dos años ascendimos a primera división”, recordó Meléndez.

Durante un paseo en auto por el famoso barrio Chamartín en Madrid, la mujer que tanto amó y que le dio su amada hija y después falleciera, vio en él, la grandeza del equipo que jugaba en el Santiago Bernabéu, sin tapujos le advirtió que algún día estaría trabajando para el Real Madrid, palabras que con el tiempo se convirtieron en una profecía divina. Para él, era algo irreal, un sueño de esos que nunca se vuelven realidad. En los ojos y palabras de su primera esposa había la certeza de que su dedicación, inteligencia y valores morales le llevarían a la casa blanca.

Durante un año se desempeñó como médico del Fuenlabrada, un club de media tabla de la liga profesional masculina de España o ACB, su labor no tardó en llegar a los oídos del Real Madrid, club que cuenta con los mejores equipos médicos del mundo. El doctor de origen croata Niko Mihic, jefe del departamento médico, fue el encargado de aquella entrevista de trabajo y de hacerle un ofrecimiento laboral que cambiaría su vida para siempre.

Cuando el Real Madrid te llama uno simplemente va, en aquella reunión con el que se convirtió en su jefe, conversaron sobre baloncesto y medicina, entre otras cosas, Mihic no ocupó más referencias, tenía claro que había encontrado al hombre que ocuparía la plaza vacante en su cuerpo médico, desde aquel día han pasado 4 años.

A partir de este momento en la entrevista, las lágrimas y el sentimiento acompañaron cada palabra del médico madridista, quien se quebrantó totalmente, cada respuesta se vistió de susurros, su pesada voz se volvía suave, se entrecortaban las palabras y entre sollozos continuó contando su maravillosa historia.