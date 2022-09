¡Orgullo! Hondureño se convierte en el médico del Real Madrid Baloncesto

El Real Madrid de Baloncesto tendrá en sus filas a médico hondureño graduado de una Maestría en Traumatología del Deporte. Se trata del doctor Walter Alexander Meléndez Russell, quien emprendió en 2007 un viaje a España para graduarse en la carrera de la medicina.

Nuestro corresponsal Eduardo Solano, confirmó la noticia del catracho que formará parte de la institución más ganador en España y Europa.

Asimismo, Meléndez será el primer médico latinoamericano de la raza negra en ocupar un cargo en la institución merengue y su rama del baloncesto.

“Ya he firmado hoy, me he convertido en el primer médico negro latinoamericano en ocupar un cargo del primer equipo de baloncesto del Real Madrid”, mencionó el compatriota a Diario LA PRENSA.

A Walter Alexander no le es indiferente formar parte de un equipo de baloncesto ya que fue seleccionado nacional catracho en años anteriores.