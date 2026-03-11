Vinicius falló penal ante Manchester City: Sorprendió su reacción al madridismo

En un momento crucial del duelo Real Madrid frente al Manchester City, el delantero brasileño Vinicius Jr. vivió un momento que quedará marcado en la memoria de los aficionados: falló un penal decisivo que podría haber cambiado el rumbo del encuentro.
Por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y cuando se jugaba el minuto 58 con un 3-0 a favor de los blancos, Vini desperdició la oportunidad de aumentar el marcador y prácticamente liquidar a los ingleses en el choque realizado en el estadio Santiago Bernabéu.
El atacante brasileño optó por un disparo suave al costado derecho, por lo que en el fondo sin ningún problema pudo detenerlo el experimentado arquero italiano Gianluigi Donnarumma.
Tras su fallo, Vinicius mostró su frustración en el terreno de juego, pero optó por pedirle perdón a los madridistas que llegaron en gran número al mítico Santiago Bernabéu.
Sus compañeros y el cuerpo técnico respaldaron al brasileño, recordando que los fallos son parte del fútbol y que su talento ha sido determinante en otras ocasiones.