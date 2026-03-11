Vinicius falló penal ante Manchester City: Sorprendió su reacción al madridismo

Madrid, España.

En un momento crucial del duelo Real Madrid frente al Manchester City, el delantero brasileño Vinicius Jr. vivió un momento que quedará marcado en la memoria de los aficionados: falló un penal decisivo que podría haber cambiado el rumbo del encuentro.

Por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y cuando se jugaba el minuto 58 con un 3-0 a favor de los blancos, Vini desperdició la oportunidad de aumentar el marcador y prácticamente liquidar a los ingleses en el choque realizado en el estadio Santiago Bernabéu.