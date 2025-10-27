Sale a la luz el gesto de Vinicius que encendió al Barcelona y a Lamine Yamal: “¿Nos pegamos?”

Madrid, España.

Vinicius fue uno de los grandes protagonistas de las tanganas que se dieron en el caliente clásico que el Real Madrid le ganó (2-1) al FC Barcelona en el estadio Santiago Bernabéu, por la jornada 10 de la Liga Española 2025-2026. El crack brasileño empezó la jugada del segundo gol de los merengues que anotó Jude Bellingham y luego dejó una imagen sorprendente cuando se fue muy enfadado con su entrenador Xabi Alonso al ser sustituido en el minuto 72. Mostró su enfado con Xabi Alonso luego de ver que iba a salir de cambio para dejar su lugar a Rodrygo. ‘Vini’ se demoró en irse del terreno de juego y, por el camino, realizó aspavientos y gritos para demostrar su enfado.

“¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu! -en castellano, vete a tomar por culo-”, fueron las palabras del brasileño. Cuando las cámaras enfocaron a Xabi Alonso, quien miraba para otro lado, dijo un “venga, Vini, hostias”, y ninguno de los dos interaccionó en el cambio.

Además, cuando Vinicius acabó saliendo del terreno de juego, demostró aún más su enfado y puso de relieve su pérdida de estatus en el Real Madrid de Xabi Alonso: “¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”, fueron, según publicó Dazn, las palabras de un Vinicius, que se marchó directamente al vestuario. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

EL GESTO DE VINICIUS AL BANQUILLO DEL BARÇA

Tras tranquilizarse, el brasileño volvió al banquillo y más tarde fue uno de los protagonistas en las dos tanganas que cerraron el clásico. Estuvo entre los que se encararon en la zona técnica tras la expulsión de Pedri en el minuto 100 y, tras Dani Carvajal, le dijo a Lamine y le hizo el gesto de “hablas mucho”, por las declaraciones de este días antes del clásico.

Desde el banquillo, Vinicius fue protagonista desencadenando la primera tangana. Con la expulsión de Pedri, 'Vini' se dirigió a los integrantes del banquillo del FC Barcelona con un “pa' casa”, que determinó los enfrentamientos, incluida la expulsión de Andriy Lunin. El delegado del conjunto culé, Carles Naval, aplaudió el gesto de Vinicius de forma irónica y luego le hizo la forma de un balón. El brasileño le ignoró y siguió su camino y llegó hasta Alejandro Balde, el jugador español, agarró la camiseta del jugador del Real Madrid y ahí empezó toda la tángana.



Por fin el video de la primera tangana:



- Vinicius celebra la expulsión de Pedri.

- Le increpan desde el banquillo de BCN

- Vinicius se encara

- El subnormal del encargado del BCN le hace lo del balón de playa

- Ferran Torres y Balde van a por él, empujón y tirón de camiseta... pic.twitter.com/VGi0d2eji4 — Álvaro M-G (@AlvaroNCG) October 27, 2025

Sólo se calmó la tensión por escasos minutos. El pitido final del partido provocó otra trifulca. Dani Carvajal fue a dar la mano a Lamine Yamal, este se dirigió a él y el capitán del Real Madrid le contestó, con gesto y palabras: “Hablas mucho, habla ahora”.