Vinicius explotó contra Xabi Alonso y Real Madrid tomó una decisión con el brasileño: ¿castigado?

Vinicius Junior fue protagonista del Clásico por su enfado tras ser sustituido en el minuto 73 de partido, lanzando palabras contra Xabi Alonso. La actitud ha sentado muy mal en el Real Madrid y el club ha reaccionado. ¿Será castigado?
El cambio provocó la incredulidad en Vinicius cuando vio el dorsal ‘7’ en la tablilla para dar entrada a Rodrygo. Ahí empezó el show del brasileño.
‘Vini’ se demoró en irse del terreno de juego y, por el camino, realizó aspavientos y gritos para demostrar su enfado.
Vinicius no podía creer que iba a salir de cambio en un momento importante del partido, con el marcador 2-1 a favor del Real Madrid.
“¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Vai tomar no cu! -en castellano, vete a tomar por culo-”, fueron las palabras del brasileño cuando caminaba saliendo de la cancha.
Cuando las cámaras enfocaron a Xabi Alonso, quien miraba para otro lado, dijo un “venga, Vini, hostias”.
Ninguno de los dos interaccionó en el cambio. Ni Vinicius ni Xabi Alonso se miraron cuando el brasileño salió de la cancha.
Además, cuando Vinícius acabó saliendo del terreno de juego, demostró aún más su enfado y puso de relieve su pérdida de estatus en el Real Madrid de Xabi Alonso.
“¡Siempre yo! ¡Yo me voy del equipo! ¡Me voy, mejor, me voy!”, fueron, según publicó Dazn, las palabras de un Vinicius.
El enfado de Vinicius fue tanto que se marchó directamente al vestuario del Bernabéu.
Tras tranquilizarse, el brasileño volvió al banquillo y más tarde fue uno de los protagonistas en las dos tanganas que cerraron el clásico.
Y tras el partido, Xabi Alonso habló de lo ocurrido. Sin querer entrar públicamente a valorar la reacción de su futbolista ni dejarle un mensaje, como sí hizo el brasileño.
“Me quedo con muchas cosas positivas del partido y de Vinícius. Lo hablaremos, por supuesto, pero no quiero perder el foco de lo importante. Son cosas de las que hablaremos. Vini ha aportado mucho al partido. Es una victoria importante, merecida e incluso corta que nos va a recuperar la sensación de equipo competitivo en partidos grandes. ¿Lo de Vinícius? Lo hablaremos”, señaló.
“Dentro de la plantilla hay diferentes personalidades que tienes que tratar de forma diferente. Ahora disfrutaremos y en su momento lo hablaremos, dentro del vestuario”, amplió.
En el palco del Bernabéu estaba Florentino Pérez y no le gustó nada lo que hico Vinicius. El Real Madrid ha reaccionado y defiende a Xabi Alonso “por completo” ante cualquier decisión. La actitud de Vinicius en el cambio no gustó nada y tomaron una decisión.
En el club blanco consideran que se trata de un asunto interno que compete en exclusiva a la gestión del vestuario por parte de Xabi Alonso y ni se plantean intervenir en una cuestión que compete únicamente al futbolista del Madrid y a su entrenador, y que el club considera zanjada tras el abrazo entre ambos tras la victoria blanca en el Clásico.
El club se mantiene en el centro de la polémica. La entidad entiende la actitud de Vini como una respuesta visceral a la frustración por una decisión técnica que no sólo el jugador, sino casi nadie en el Bernabéu esperaba en ese contexto de partido.
Real Madrid considera "innecesario" el show que se montó con el cambio del brasileño, del que esperan que "aprenda la lección" tras la polémica surgida en relación a su comportamiento. "Es el tercer capitán y debe dar ejemplo", comentan en Valdebebas.
El domingo empezaron a surgir especulaciones que Real Madrid tendría contemplado una sanción tanto económica como deportiva para Vinicius, ya que su comportamiento habría impacientado a las altas esferas de la entidad.
Sin embargo, el diario Marca dio a conocer este lunes que la institución no tiene intenciones de castigar al futbolista luego de enfadarse con Xabi en público. "El Madrid ni se plantea multar a Vini", asegura el citado medio.
Pese al comportamiendo de Vinicius, que también se enganchó con Lamine Yamal al final del encuentro, el Real Madrid considera no castigarlo y cree que es capaz de resolver sus asuntos con el entrenador cara a cara.
Vinicius tiene dos días libres en el Real Madrid y aprovechó para viajar a Montecarlo, Mónaco, este lunes. Fue captado en un restaurante junto a Virginia Fonseca y otros amigos.