¿Y Vinicius? La convocatoria de Brasil para las eliminatorias

Vini se lastimó el 25 de agosto en un juego de la liga española contra el Celta de Vigo y fue reemplazado en el equipo nacional por Raphinha (Barcelona, ESP), uno de los hombres destacados en los cotejos disputados en la ciudad brasileña de Belém (norte) y en Lima, respectivamente.

Desde entonces no ha vuelto a jugar, aunque el entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, que debe asumir el cargo de la selección brasileña a mediados de 2024, lo convocó para el derbi madrileño contra el Atlético de Madrid que se jugará el domingo.

“Vinicius es un gran protagonista del fútbol mundial”, dijo Diniz en una rueda de prensa en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Rio de Janeiro.

El DT criticó que el extremo no hubiera sido nominado al premio The Best 2023, que la FIFA entrega a los mejores futbolistas del año.