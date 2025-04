Real España empata con suspenso ante Victoria gracias a un penal final

San Pedro Sula

Victoria empató 1-1 ante Real España en el cierre de la jornada 16 del Torneo Clausura 2024-25, partido disputado este domingo en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

El equipo ceibeño, que fue local administrativo, mostró personalidad desde el arranque bajo el mando del técnico David Patiño, sorprendiendo con orden táctico y una propuesta que incomodó al equipo comandado por Jeaustin Campos.

Durante la primera parte, el bloque defensivo de ambos equipos se impuso y fue clave para que el marcador se mantuviera en blanco al descanso. Las ocasiones fueron escasas.

No fue sino hasta el minuto 51 cuando se rompió el cero. Daniel Delgadillo adelantó a Victoria desde el punto penal tras una mano en el área cometida por Ever Alvarado. El árbitro Said Martínez no dudó en sancionar la acción.

Victoria supo aguantar el resultado y se mantuvo firme en defensa con una destacada actuación del arquero Andrés Salazar, quien contuvo todo lo que Real España generaba.