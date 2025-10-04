Victoria vs Olancho: así vivimos el minuto a minuto del partidazo de la Liga Nacional de Honduras

El Victoria rescató un empate 2-2 contra los Potros del Olancho FC en el partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Ceibeño.
Daniel Delgadillo puso a ganar a los jaibos a los 4 minutos, el equipo olanchano remontó en el segundo tiempo con goles de Marlon 'Machuca' Ramírez y Diego Rodríguez. Pero cuando finalizaba el juego, un golazo de Samuel Card en el 94' puso las tablas 2-2.
ASÍ VIVIMOS EL MINUTO A MINUTO:
ALINEACIONES TITULARES:
VICTORIA: 1. Humberto Acevedo, 28. Ángel Barrios, 3. Pablo Cacho, 23. Geovanny Bueso (36. Juan Cruz, min.46), 48. Samuel Card, 6. Carlos Matute (17. Carlos Bernárdez, min.46), 16. Avner Portillo, 10. Walter Martínez, 27. Wisdom Quayé, 11. Segundo Granja (13. Yunny Dolmo, min.56) y 9. Daniel Delgadillo.
Entrenador: Jhon Jairo López.
OLANCHO FC: 29. Gerson Argueta, 2. Óscar Almendárez, 3. Juan Diego Lasso, 7. Diego Rodríguez, 39. Marlon García (23. Juan Ángel Delgado, min.46), 42. Roger Reyes, 8. Henry Gómez (30. Marlon Ramírez, min.46), 24. Omar Elvir, 17. Edgar Benítez (4. Yeer Gutiérrez, min.46), 20. Yemerson Cabrera y 19. Rodrigo de Olivera.
Entrenador: Reynaldo Tilguath.
ÁRBITRO: Armando Castro.
HORA: 5.15 PM.
TRANSMITE: Deportes TVC.