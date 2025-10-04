Victoria vs Olancho: así vivimos el minuto a minuto del partidazo de la Liga Nacional de Honduras

La Ceiba, Honduras.

El Victoria rescató un empate 2-2 contra los Potros del Olancho FC en el partido de la jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras, en el estadio Ceibeño.

Daniel Delgadillo puso a ganar a los jaibos a los 4 minutos, el equipo olanchano remontó en el segundo tiempo con goles de Marlon 'Machuca' Ramírez y Diego Rodríguez. Pero cuando finalizaba el juego, un golazo de Samuel Card en el 94' puso las tablas 2-2.

ASÍ VIVIMOS EL MINUTO A MINUTO: