Victoria con las horas contadas: el tiempo que le queda para cumplir su deuda

La Ceiba, Honduras.

Con las horas contadas. El Victoria de La Ceiba vive momentos cruciales de cara a su futuro en el fútbol hondureño, luego de que en la última asamblea de la Liga Nacional se ordenara pagar la totalidad de su deuda antes del arranque del torneo Clausura 2026. La jaiba brava y su permanencia en primera división están en la cuerda floja después de que la directiva se comprometiera a pagar los cinco millones de lempiras que adeudan al cuerpo técnico y jugadores para poder seguir en la disputa de la máxima competición del balompié catracho.

Jorge Herrera, presidente de la Liga Nacional, dijo en entrevista para los medios de comunicación que la junta directiva del Victoria tenía un plazo que finaliza este 15 de enero. Por lo tanto, los ceibeños tienen hasta esa fecha para poder saldar los pagos pendientes al plantel y seguir dando la pelea en la primera categoría del fútbol de Honduras.

¿Qué pasa si no pagan en la fecha límite?