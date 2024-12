Troglio advierte a Motagua y habla de las lesiones de Edwin Rodríguez y Pineda

Análisis del juego. “Hicimos un excelente primer tiempo, no nos desesperamos y no tuvimos riesgo más con la pelota parada, en el segundo tiempo solo la de Droopy. En el segundo erramos un poco de ocasiones claras, fue un juego friccionado y lamentable las lesiones, salieron por golpes fuertes.

Positivo el resultado. “No es ni positivo ni negativo, hay que jugar 90 más, jugamos de visitante y el público incide, tendremos esa pequeña ventaja, nadie se amedrenta, rescato lo de hoy y en vez de caernos nos levantamos. Fue un partido de trámite parejo, el empate está bien”.

Las lesiones de Carlos Pineda y Edwin Rodríguez. “No sé qué pasaron en las dos jugadas, son lesiones importantes, lo de Carlitos parece la clavícula, es lastimoso, son jugadores importantes, pero hay material. Lo de Edwin me parece que es la planta del pie, por eso vamos a esperar el estudio. Es una pena perder a dos jugadores de cara a una final. Se los digo, nadie sabe quién saldrá en la foto de la final, me pasó otras veces en la final, no es excusa para poder ganar la final del domingo. Incluso echaron a Edwin en una final”.

Arboleda quedó lesionado. “Terminó bien, jugó todo, descansaremos bien. A simple vista veo complicado a los dos jugadores, me parece más Pineda que Edwin, capaz no es algo malo”.

Partido que los sorprendió. “Nos cargamos de amarillas, algunas no justificables, en la semana salió mucho lo del árbitro e incide, es normal. Hoy también hubo una falta de Meléndez de entrada y no fue amonestado, no hay nada que reprochar, no hay mucha diferencia. El partido termina el domingo y debemos terminarlo bien”.

Sorpresas y justicia del resultado. “Hicimos un poco más en el primer tiempo y en el segundo fue algo más claro, el trámite del juego fue parejo. El resultado es justo, los goles siempre hay que hacerlos, sobre todo después de los 10 minutos”.