Se lesionó de nuevo con Real Madrid y hace dura confesión: "destrozado"

Madrid, España.

El jugador se pronuncia un día después de conocer el resultado de la resonancia magnética que confirmó la lesión y que lo mantendrá fuera de los terrenos de juego por varias semanas.

"Absolutamente destrozado por esto. ¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor! Nos vemos en el 2026 madridistas", escribió Trent Alexander-Arnold en una publicación en sus redes sociales.

El defensa inglés Trent-Alexander Arnold, que sufrió en San Mamés una rotura muscular que le mantendrá al menos dos meses de baja, aseguró estar "absolutamente destrozado" tras un nuevo percance que le corta la continuidad en su mejor momento en el Real Madrid.

Trent-Alexander Arnold sufre una rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, que provoca su adiós al 2025 y el inicio del nuevo año con un tratamiento para intentar rebajar los dos meses de ausencia que recomienda el cuerpo médico.

Esto llega tras superar una larga lesión muscular, en el bíceps femoral en la pierna izquierda, que le tuvo alejado de los terrenos de juego del 16 de septiembre al 26 de octubre.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

El inglés volvió al equipo paulatinamente, cogiendo ritmo en los entrenamientos hasta poder disfrutar ya de sus primeros minutos en Anfield -10-, la que fue su casa desde canterano, y Vallecas -8-.

Tras esto, llegó un parón de selecciones que el lateral derecho aprovechó para trabajar en la Ciudad Deportiva de Valdebebas con el objetivo de recuperar su mejor estado de forma. Lo consiguió, encadenó cuatro partidos de inicio, pero una lesión le volverá a tener apartado de los terrenos de juego más de dos meses.

Es decir, Trent se perderá unos ocho partidos de Liga, la Supercopa de España, la fase liga de la ‘Champions League’ y las rondas que vaya avanzando el Real Madrid de Copa del Rey hasta el mes de febrero.