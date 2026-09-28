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México y Costa Rica conquistan los títulos en fútbol sala para personas sordas

El torneo se llevó a cabo en San Pedro Sula y se jugó en la rama masculina y femenina.

  • Actualizado: 28 de septiembre de 2026 a las 13:14 -
  • Heber Betancourt
México y Costa Rica conquistan los títulos en fútbol sala para personas sordas

Fueron tres días de grandes encuentros deportivos entre las delegaciones que participaron.

San Pedro Sula.

La Organización Nacional de Deportes para Sordos de Honduras realizó este fin de semana un encuentro internacional de fútbol sala para personas sordas, con la participación de delegaciones de Honduras, México, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador.

La jornada se desarrolló en el Polideportivo, en la cancha del salón, donde los equipos compitieron en las categorías femenina y masculina, demostrando talento, disciplina y pasión por el deporte.

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En la categoría femenina de Centroamérica y México, México se proclamó campeón, seguido por Costa Rica en el segundo lugar y Honduras en la tercera posición.

Aquí las selecciones de México y Honduras femenino previo al encuentro.

Aquí las selecciones de México y Honduras femenino previo al encuentro.

En la rama masculina, Costa Rica conquistó el campeonato, mientras que México obtuvo el segundo lugar y Honduras completó el podio en la tercera posición.

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Más allá de los resultados, el encuentro representó un importante espacio de integración, convivencia y amistad entre atletas, entrenadores y delegaciones, fortaleciendo los lazos deportivos entre los países participantes.

La actividad también destacó la importancia de continuar creando espacios inclusivos para que las personas sordas puedan desarrollar sus capacidades y representar a sus países en escenarios deportivos internacionales.

El torneo duró tres días durante la jornada de la tarde y la noche.

El torneo duró tres días durante la jornada de la tarde y la noche.

Con este encuentro, la Organización Nacional de Deportes para Sordos de Honduras continúa impulsando el deporte y la inclusión, utilizando el fútbol sala como una herramienta de integración y desarrollo para la comunidad sorda.

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Redacción web
Heber Betancourt

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