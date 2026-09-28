México y Costa Rica conquistan los títulos en fútbol sala para personas sordas

San Pedro Sula.

La Organización Nacional de Deportes para Sordos de Honduras realizó este fin de semana un encuentro internacional de fútbol sala para personas sordas, con la participación de delegaciones de Honduras, México, Costa Rica, Nicaragua y El Salvador. La jornada se desarrolló en el Polideportivo, en la cancha del salón, donde los equipos compitieron en las categorías femenina y masculina, demostrando talento, disciplina y pasión por el deporte.

En la categoría femenina de Centroamérica y México, México se proclamó campeón, seguido por Costa Rica en el segundo lugar y Honduras en la tercera posición.

En la rama masculina, Costa Rica conquistó el campeonato, mientras que México obtuvo el segundo lugar y Honduras completó el podio en la tercera posición.

Más allá de los resultados, el encuentro representó un importante espacio de integración, convivencia y amistad entre atletas, entrenadores y delegaciones, fortaleciendo los lazos deportivos entre los países participantes. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La actividad también destacó la importancia de continuar creando espacios inclusivos para que las personas sordas puedan desarrollar sus capacidades y representar a sus países en escenarios deportivos internacionales.