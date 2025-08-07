Tiktokers de El Salvador vs Honduras: Día, hora y convocados para el partido

San Salvador, El Salvador.

La fiebre por el fútbol y las redes sociales se mezclan una vez más, y esta vez Honduras será protagonista de un histórico partido frente a la selección de tiktokers de El Salvador en duelo que se disputará en tierras cuscatlecas.

Desde que se anunció el partido, la convocatoria de Honduras provocó revuelo en redes sociales por incluir a una lista cargada de figuras reconocidas de la farándula nacional, influencers virales y hasta leyendas del fútbol hondureño. En esa primera lista figuraban nombres como Milagro Flores, Mr JC, Davis Flow, Caracolito, Shin Fujiyama, La More, Chauder Morazán, Alejandra Rubio, Carlo Costly, Alonso, Barbarito, Fila, CR7 Catracho, Stenford, Uyuyuy, JD, Fancony, Carlos Zúniga, DJ Chaval, La Bicha Catracha, Eduardo Maldonado, El Chele, Urías Lobo, Gazu BBX, Rambo De León, Carolina Lanza, Supremo y El Loco de la Selva como director técnico.

La presencia de dos históricos como Rambo de León y Carlo Costly, exseleccionados nacionales, le daba un peso simbólico especial al equipo, mezclando el talento de las redes con la experiencia de la cancha, sin embargo no están en la convocatoria final. Con el paso de los días y tras diversos ajustes, no todos los nombres de esa lista fueron incluidos en el llamado oficial que se reveló la semana pasada. Fue en esa ocasión cuando también se dio a conocer el once titular que representará a Honduras desde el pitazo inicial ante los salvadoreños. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El equipo estelar estará conformado por: La More (portero); Loncho (lateral izquierdo), DJ Chaval (defensa central), Chauder Morazán (defensa central), Barbarito (lateral izquierdo); Shin Fujiyama (mediocampista), Uyuyuy (mediocampista), MR JC (Mediocampista), Caracolito (mediocampista); Supremo (delantero), Davis Flow (delantero) y con El Loco de la Selva manteniéndose como la mente maestra del equipo de tiktokers.

Mientras tanto, en la banca hondureña estarán esperando su oportunidad otros creadores y figuras como: Osvaldo, Fila, JD, Fancony, Carlos Zúniga, César Murillo, 'Raphinha', El Riñón, Stenfort, Brayan La Playa y Óscar Lagos. Cabe mencionar que todos estos creadores de contenidos mencionados, se trasladaron este jueves por la mañana en bus hacia El Salvador, donde se espera una gran fiesta deportiva y digital nunca antes vista en territorio nacional.

CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL PARTIDO