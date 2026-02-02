Ter Stegen la pasa mal: sufre nueva lesión y revelan su tiempo de baja

Girona, España.

El alemán Marc-André ter Stegen, portero del Girona, sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo durante el partido de La Liga española del pasado sábado contra el Real Oviedo y se someterá a pruebas médicas complementarias para determinar el alcance de la lesión, según ha anunciado este lunes el club rojiblanco.

El internacional germano, cedido por el Barcelona hasta el final de la presente campaña, completó los 90 minutos en su segundo partido con el equipo entrenado por Míchel Sánchez.

Ter Stegen, que ya se perdió la primera mitad del curso por una lesión en la espalda, recaló en el Girona durante el marcado de invierno para tener minutos de cara al Mundial, porque Joan García es el titular indiscutible en el Barça para Hansi Flick.