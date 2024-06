Teófimo López explica por qué eligió pelear con Steve Claggett y deja dardo a Jamaine Ortiz

El poseedor del título de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) en los pesos super ligeros (140 libras), el hondureño Teófimo López (20, 13KO,1,0) expondrá su cinturón ante el experimentado pelador canadiense Steve Claggett (38, 26KO, 7, 2), en combate que se realizara el 29 de junio en el James L. Knight Center de la ciudad de Miami. La locación del combate llena de emoción al púgil de Top Rank, ya que podrá mostrarse ante la gran comunidad hondureña que reside en la Florida y alrededores. Previo a la confirmación de esta pelea ante Claggett, se mencionaron muchos nombres, entre ellos, José Pedroza, Keyshawn Davis, varios que tienen tu nombre en sus bocas ¿Por qué se eligió a este rival para esta pelea? “Los otros quieren que yo les ayude a ellos a hacerse un nombre, Steve Claggett aunque la gente no conozca mucho de él es muy duro, es fuerte, va hacia adelante y quiere pelear, necesito gente así, personas que quieren pelear conmigo, no quiero gente que habla para hacerse famoso y como sucedió con Ortiz, le pegue en el segundo asalto y después corrió el resto de la pelea, no quiero eso, son cosas que joden mucho el boxeo”.

Para Teófimo estos peleadores que día a día mencionan su nombre solo buscan fama, mientras que su objetivo es pelear y dar un espectáculo a sus seguidores, afirmando que ya en el cuadrilátero las cosas son totalmente diferentes, en comparación con redes sociales o medios de comunicación. A Claggett lo considera un rival peligroso, al no tener nada que perder y mucho que ganar, lo que indica que esta será una muy buena pelea. Jamaine Ortiz es el último antecedente, una experiencia frustrante para ti, un oponente que corrió durante 12 asaltos y te lleno de decepción ¿Qué aprendió aquella noche? “Eso puede pasar de nuevo y al pelear con boxeadores así, lo veo y me digo a mí mismo: “Eso paso por alguna razón”, me pregunto ¿Como puedo cortar el ring en esos momentos? ¿Cómo puedo parar a esos boxeadores que corren así? Y eso es parte de la experiencia, me gusta, soy joven y es parte de mi trabajo, si eso pasa otra vez deberé saber que tenemos que hacer, pero la gente miro la pelea y saben que este hombre no quería pelear conmigo”. Cada pelea representa una historia diferente y cada una tiene su propio nivel de dificultad, oponentes como Masayoshi Nakatani, Vasyl Lomachenko, George Kambosos y Jamaine Ortiz le han generado problemas a Teófimo López, sobre la adversidad y el aprendizaje adquirido manifestó lo siguiente:

“Ante Kambosos tenía problemas (salud), no fue una pelea difícil, ni siquiera sé porque la hice, pero me gustan las peleas así porque me educan, muchas personas no tienen una carrera como la que yo tengo, estos boxeadores a mi edad no tienen el mismo currículo, siempre peleo con rivales más duros, con mucha experiencia, con diferentes estilos e incomodos y no les tengo miedo, Claggett no se cansa de tirar y siempre esta allí en el camino, adelante tuyo, siempre en el centro del ring, por lo que debo de estar en una buena condición física. Los cambios físicos en el boxeador del origen hondureño son notables, luego de hacer historia en las 135 libras, su cuerpo parece más adecuado para esta nueva división, a menos de 30 días para la pelea, el estado físico y musculatura de López es envidiable, un mal presagio para el canadiense de 34 años y oriundo de Calgary Alberta, Canadá y a quien apodan “El dragón”. “Me he adaptado muy bien, mi cuerpo se ha acoplado a esta división de las 140 libras, he crecido mucho, en julio cumpliré 27 años y ese poder de hombre ya está entrando en mi cuerpo, como usted lo menciona todo está cambiando y es parte de mi trabajo, es parte de convertirse en un hombre, estoy pasando de ser un niño a un hombre”, confirmó entre risas el campeón del mundo”. ¿Considera que ya estas entrando a la etapa de tu más alto rendimiento como boxeador? “Creo que estamos muy cerca, estoy arañándolo, pienso que a los 27-28 voy a estar haciendo el ingreso a mi mejor nivel como boxeador”. Se dieron a conocer informaciones que confirmaban una pelea suya en Honduras, el 22 de junio en curso, la misma se llevaría a cabo en el estadio Nacional ¿Qué sucedió con esta iniciativa de pelear ante su gente?