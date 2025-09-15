Teófimo López se une a los desfiles patrios en Tegucigalpa: así fue su llegada

Tegucigalpa, Honduras.

¡Se unió a los desfiles patrios! El campeón Teófimo Andrés López Ochoa dejó a un lado el cuadrilátero y este lunes 15 de septiembre se sumó a los actos en la celebración del 204 años de independencia de Honduras.

El actual campeón de Superligero de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), uno de los deportistas catrachos más destacados en la actualidad, recibió y atendió la invitación de la presidenta de la república, Xiomara Castro, para conmemorar las fiestas patrias.

No es la primera vez que el campeón acepta una invitación de la presidenta, antes estuvo en la toma de posesión de Xiomara Castro y también en el 2022 le entregó el cinturón de “The World Boxing Council" en Casa Presidencial.