Teófimo López se une a los desfiles patrios en Tegucigalpa: así fue su llegada

El boxeador ya se sumó a los desfiles patrios tras aceptar la invitación de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.

Tegucigalpa, Honduras.

¡Se unió a los desfiles patrios! El campeón Teófimo Andrés López Ochoa dejó a un lado el cuadrilátero y este lunes 15 de septiembre se sumó a los actos en la celebración del 204 años de independencia de Honduras.

El actual campeón de Superligero de la Organización Mundial de Boxeo (WBO), uno de los deportistas catrachos más destacados en la actualidad, recibió y atendió la invitación de la presidenta de la república, Xiomara Castro, para conmemorar las fiestas patrias.

No es la primera vez que el campeón acepta una invitación de la presidenta, antes estuvo en la toma de posesión de Xiomara Castro y también en el 2022 le entregó el cinturón de “The World Boxing Council" en Casa Presidencial.

Teófimo López se quitó su traje, quedó solo en pantalón y caminó por la pista del estadio Nacional mostrando su cinturón de campeón Mundial de la WBO.

Teófimo López tras su llegada al Estadio Nacional de Tegucigalpa.

Teófimo López tras su llegada al Estadio Nacional de Tegucigalpa.

 (FOTOS OPSA: Emilio Flores)

"Es con gran orgullo estar aquí en mi país, Honduras. Gracias al ministro de seguridad y a nuestra presidenta por la oportunidad. @XiomaraCastroZ. Estoy listo para celebrar el día de la independencia", escribió Teófimo en sus redes antes de su llegada.

La última pelea de Teófimo López fue el 25 de mayo de 2025 contra Arnold Barboza Jr la cual ganó por Decisión Unánime.

Ahora Teófimo López está en trámites de próxima pelea, Terence Crawford lo retó a que se enfrente ante Shakur Stevenson, con quien ya varias veces ha tenido sus encontronazos.

