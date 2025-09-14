  1. Inicio
Teófimo López sorprende: Acepta invitación de la presidenta Xiomara Castro

El boxeador hondureño confirma su máximo respeto hacia la mandataria de Honduras.

El boxeador Teófimo López aceptó petición que le hizo Xiomara Castro, presidenta de la República de Honduras.

El talentoso y polémico Teófimo López ha parado sus actividades diarias tras aceptar invitación que le brindó la presidenta Xiomara Castro.
Teófimo López ha demostrado a lo largo de los últimos años un total respeto y admiración hacia la presidenta Xiomara Castro.

En el 2022, Teófimo López tuvo el gran gesto de entregarle a la presidenta el cinturón de “The World Boxing Council. El boxeador fue recibido en Casa Presidencial.

Teófimo López en su momento también estuvo en el estadio Nacional de Tegucigalpa y presenció en directo la toma de posesión de Xiomara Castro.

Hoy, Teófimo López nuevamente ha tenido un gran gesto tras aceptar invitación de la presidenta Xiomara Castro.

Teófimo López arribó a Tegucigalpa ya que fue invitado de honor por la presidenta Xiomara Castro para los actos que se realizarán este lunes 15 de septiembre con motivo de la Independencia de Honduras.

Teófimo López arribó este domingo en horas de la noche a Tegucigalpa y realizó su respectivo chequeo en migración.

Un joven pudo identificar a Teófimo López y le solicitó una fotografía al boxeador hondureño.

Teófimo López conversando con la periodista Angelica Bulnes en el Aeropuerto.

Elementos de la Policía Nacional también se dieron tiempo para conversar por unos minutos con Teófimo López.

Teófimo López estará este lunes 15 de septiembre en el estadio Nacional por los actos del Día de Independencia de Honduras.

Teófimo López es invitado de honor de la presidenta Xiomara Castro y el boxeador aceptó la petición de la mandataria.

La última pelea de Teófimo López fue el 2 de mayo de 2025 contra Arnold Barboza Jr y la ganó.

