Tabla: Victoria al borde del descenso y Choloma se ilusiona; esto necesitan

San Pedro Sula, Honduras.

Se aviva la pelea y todo queda para la última jornada. La fecha 21 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras culminó este lunes 27 de abril con el duelo entre el Génesis PN vs Victoria en el estadio Suazo Córdova. La Jaiba Brava sufrió un duro golpe tras perder por 2-0 ante los policiales. Con esto, se complica en sus aspiraciones de mantenerse en la Primera División del fútbol hondureño y se peleará todo en la última batalla. Génesis PN, por su parte, se mete a los puestos de liguilla. Luego de su triunfo, escalaron a la sexta plaza con 22 unidades y bajaron al Platense que se queda en el séptimo con 21 puntos.

Tras culminar con la jornada 21 del Clausura 2026, el Motagua cierra como líder con 39 unidades y deja al Real España en la segunda plaza con 37. Olimpia ya no puede aspirar al liderato, ya que se coloca en la tercera posición con 35. Olancho FC se estancó en el cuarto puesto con 31, le sigue Marathón con 27 y cierra en puestos de las triangulares el Génesis PN con 22; este último depende de sí mismo para clasificar a la siguiente ronda del torneo. Los que también buscarán ese pase son el Platense - que es séptimo con 21 - y el Choloma octavo con 20; estos dos tendrían que derrotar a sus rivales de turno y que el Génesis PN sufra un tropiezo. Los últimos lugares los ocupan Lobos UPNFM con 18, Juticalpa FC con 18 y en el fondo, el Victoria con 16.

Tabla acumulada: descenso

El Victoria se mete en problemas en la recta final. Con el descenso tocando a la puerta, el Choloma y los ceibeños se jugarán su permanencia en el último partido de las vueltas regulares del Clausura 2026. De momento, la Jaiba Brava es última en la tabla acumulada con 30 puntos y el Choloma es penúltimo con 31. Al cuadro maquilero depende de sí mismo: venciendo a Marathón logra la permanencia e incluso le ajusta un empate y que el Victoria pierda. Mientras que para los ceibeños el panorama es diferente, ya que necesita de un triunfo y que el Choloma pierda su partido. Si empatan y los maquileros pierden su duelo, igualarían en puntos y jugarían un partido entre ambos por el no descenso -- duelos de ida y vuelta --.

Partidos de la jornada 22 del Clausura 2026.