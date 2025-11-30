Arsenal tropieza ante Chelsea y City recorta ventaja: tabla de la Premier League

El Arsenal sacó un empate de Stamford Bridge 1-1 contra el Chelsea, que jugó casi una hora con uno menos, en el duelo de la décimo tercera jornada de la Premier League, que deja la lucha por el liderato más apretada.
Los Blues de Enzo Maresca sufrieron la expulsión del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo pasada la media hora del partido luego de una durísima entrada contra el español Mikel Merino.
Pero eso no evitó que el Chelsea se adelantara en el marcador en el 47' con gol del defensa Trevoh Chalobah, quien cabeceó un tiro de esquina de espaldas al arco y la pelota acabó en el fondo del arco gunners.
El conjunto de Mikel Arteta encontró el empate en una jugada de Bukayo Saka por banda derecha, con dos marcas encima logró sacar el centro al área y apareció Merino para anotar de cabeza el 1-1 en el 59'.
Con este tropiezo, el Arsenal ve reducida su ventaja en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Premier League. Los Gunners con el empate llegan a 30 puntos y ahora le saca cinco de diferencia al Manchester City y seis al Chelsea y Aston Villa.
Los de Pep Guardiola triunfaron el sábado 3-2 ante el Leeds United en el Etihad Stadium con un doblete de Phil Foden, quien fue el salvador y evitó el tropiezo del Manchester City para sostenerlo en la pelea por el título de la liga inglesa.
En la quinta plaza con 22 puntos se quedó el Brighton & Hove Albion tras derrotar a domicilio 0-2 al Nottingham Forest con anotaciones de Maxim De Cuyper y Stefanos Tzimas.
También tiene 22 puntos el Sunderland, sexto, que el sábado se impuso en casa 3-2 frente al Bournemouth. El Manchester United ganó 1-2 al Crystal Palace para ser séptimo con 21 unidades, empatado con el Liverpool que ganó 0-2 al West Ham.