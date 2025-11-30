Arsenal tropieza ante Chelsea y City recorta ventaja: tabla de la Premier League

Londres, Inglaterra.

El Arsenal sacó un empate de Stamford Bridge 1-1 contra el Chelsea, que jugó casi una hora con uno menos, en el duelo de la décimo tercera jornada de la Premier League, que deja la lucha por el liderato más apretada.

Los Blues de Enzo Maresca sufrieron la expulsión del mediocampista ecuatoriano Moisés Caicedo pasada la media hora del partido luego de una durísima entrada contra el español Mikel Merino.

Pero eso no evitó que el Chelsea se adelantara en el marcador en el 47' con gol del defensa Trevoh Chalobah, quien cabeceó un tiro de esquina de espaldas al arco y la pelota acabó en el fondo del arco gunners.

El conjunto de Mikel Arteta encontró el empate en una jugada de Bukayo Saka por banda derecha, con dos marcas encima logró sacar el centro al área y apareció Merino para anotar de cabeza el 1-1 en el 59'.